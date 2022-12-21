中鋼（2002）旗下環保工程公司中宇（1535）利基型產品接單量增，且受惠集團訂單穩定，今年前三季每股稅後純益（EPS）3.56元，賺贏去年全年，中宇總經理李志豐表示，目前公司在建工程量逾164億元，同時也拓展銷售業務新動能，包括空氣清淨機、LED燈具、水處理藥劑、耐火材料等。

中宇今年前11月營收78.45億元，年成長4.59％；前三季稅後純益4.4億元，較去年同期成長43.79％，EPS 3.56元也超越去年全年的3.26元，累計稅後純益、EPS同步改寫2014年來同期新高。

值得留意的是，中宇今年前三季營業外收支2.78億元，年增52.75％，也創下同期高，李志豐指出，目前看來，第四季業外損益不會如第三季突出，將趨於平常化，維持相對穩定的水準。

李志豐分析，中宇每季營收約落20～25億元上下，與工程完工亦有相關，今年前三季營收以機電工程、代營運及操作維護占比最高，均為35％；而綠能及環保工程也占16％，耐火材料工程、生技工程、其他則各占9％、3％、2％，生技今年主要在建工程客戶包括台康生技、國光生、台耀等。

而在建工程方面，中宇已承攬未完工金額截至第三季為止，已達164.1億元，當中量能分布則以機電工程為主，占比67％，耐火材料、綠能及環保、生技工程各占18％、13％、2％。

展望後市，中宇副總經理胡立明指出，中宇85％業務來自集團內部，除目前在建工程量逾164億元外，維修維護案每年也固定有約30億元的穩定收入，加上中鋼、中龍6支高爐大約每2.5年就會進行高爐大修，也會提供15～20億元的工程案量，使中宇未來幾年業務量相對穩健。

此外，中宇也積極拓展銷售業務新動能，如工業型與商業型LED燈具、空氣清淨機、水處理藥劑、耐火材料等，其中，空氣清淨機結合中鋼吸附材專業技術，目前已於市面上販售。