民進黨今舉行中執會，會中中常委陳茂松兩度落淚，並當場出示證據，具名檢舉黨內立委王美惠服務處主任、小英之友會創會會長幫對手拉票，王美惠發表聲明，指陳茂松點名的徐文志，現任嘉邑行善團理事長徐文志在服務處是無給職義工，個人行為無法約束，王美惠強調，自己輔選問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對王美惠提出這麼沈重的指控，實在是令人心寒。

針對陳茂松的指責，王美惠發表3點聲明，指她自2020年當選立委後，理事長徐文志在其服務處擔任無給職的義工，是義務來幫忙，並沒有領王美惠團隊任何的薪資或是補貼，這點歡迎大家去查証，對於理事長個人行為，王美惠無法約束，也完全不知情，而且據王美惠所知，理事長個人和李俊俋副秘書長，過去雙方有些過節，而且也有過訴訟。

王美惠說，市長競選期間適逢立院會議，她白天立院開會，趁著立院空檔在清晨、晚上，從台北趕回嘉義，一天跑4到5場的輔選行程，認為這次選舉她盡心盡力，輔選更是問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對她提出這麼沈重的指控，實在是令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。