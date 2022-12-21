無黨籍立委趙正宇曾捲入立委集體收賄案，前年遭檢調在家中搜出920萬元現金，新北市議員葉元之當年在電視節目質疑其中有鬼，懷疑趙收賄2000萬元，還挖角對手助理，要求對方臥底，趙憤而提告，求償200萬元。新北地院近日宣判，法官認為，葉元之評論屬可受公評之事，因此判處葉無罪。

葉元之2020年9月曾到談話性節目「台灣最前線」，質疑趙正宇收受寶塚公司關說施壓，將新北市金山區頂中股段硫磺子坪小段部分土地，畫出國家公園範圍外，並收受2000萬元賄款，葉元之也質疑趙在立委選舉期間，曾惡意挖角對手陳學聖的助理，命令助理臥底。

葉元之也質疑，趙正宇不是很有家世背景，就是市府秘書，為何存款可以有5000萬，在地服務這麼大手筆，質疑金錢來源可疑。

趙指控，葉元之指控他沒有家世背景，無資力取得5000萬元存款及選民服務經費，使觀眾誤以為他有對業者索賄、收賄的印象，社會評價受到貶抑，因此求償200萬元，並要求對方在聯合報、中國時報與自由時報全國版頭版刊登澄清啟事。

葉元之反駁，針對趙收受賄款的質疑，檢調2019年就曾約談，在趙家中扣得920萬餘元，全案朝貪汙罪偵辦，且趙先前也有170萬元財產交代不清，他提出質疑，單純是基於善意提出批評和評論，屬於意見表達，並非事實陳述，且挖角一事也是陳學聖告訴他，他基於事實抒發個人意見，屬於適當評論。

法官認為，陳學聖有2位助理確實後來有到趙正宇服務處服務，其中一人薪水還增加6400元，可見葉元之所言並非憑空捏造，且陳學聖也告知他消息，資料來源可信度極高，另外報紙也曾登載葉元之疑收受殯葬業者近千萬賄賂，加上質疑趙有5000萬元存款等語，都未逾合理評論範圍，因此不構成侵害名譽，因此駁回趙正宇告訴，全案可上訴。