2023年元旦即將到來，以往每年元旦都會舉辦升旗典禮的苗栗縣後龍鎮公所，在新的一年也將秉持這項優良傳統，在元旦當天一早在新建好的後龍鎮公所前大廣場，舉行升旗典禮，公所還特別安排充滿動感的廣場舞，來迎接新的一年，請來藝人Terry老師帶著大家一起大跳廣場舞。

後龍鎮公所每年元旦都會乘著一大早，舉行升旗典禮，讓大家重拾對國家、國旗的感情記憶，後龍鎮公所為了讓參與民眾以躍動的方式開展新的一年，邀請了知名的廣場舞老師藝人Terry江振愷帶著大家一起大跳廣場舞，並且全程參加元旦升旗典禮和廣場舞活動的民眾，就有機會獲得好禮。

活動是在2023年元旦上午6點，在後龍鎮公所廣場展開，民眾須在當天早上5：30完成報到，活動報名時間，從12月23日起的週1至週5上班日上午8：30至下午4：30，額滿為止。紙本報名地點：後龍鎮公所一樓大廳。網路報名網址：https://forms.gle/EU2BP7N57AwmKBDV6

後龍鎮公所表示，這次活動報名總人數800位，包括了紙本報名600名、網路200名，額滿為止喔！依照往年經驗，報名熱況經常是一開始報名就會秒殺，請有興趣參加的民眾把握機會，以網路或紙本報名，請擇一報名，勿重複報名，重複報名將取消資格喔。活動相關資訊請洽：037-733540