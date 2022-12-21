鴻海集團創辦人郭台銘日前指出，台灣沒有購買BNT次世代雙價疫苗，讓他的97歲媽媽打了3劑BNT，現在卻沒有BNT次世代疫苗可打，呼籲政府給BNT一個機會。而衛福部長薛瑞元今日早上在立院衛環會前受訪時，說郭董說法聽起來「像BNT推銷員」，反讓郭台銘震怒，下午再度在臉書回擊批政府是「禽獸食祿」。接著薛瑞元再度反擊：「這話的確比較重了點，可能是沒有catch（捉）到我的本意」。

對於政府不購買BNT次世代雙價疫苗，郭台銘今日下午在臉書發文表示，遺憾，以16字回應政府，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。最後建議：望執政者體民所苦，廣納建言！

「這話確實是比較重了一點，可能就是沒有catch到我講銷售員的本意」，薛瑞元說，對於郭董會指名品牌要我們採購BNT，覺得有點訝異，以郭董是世界性的商業鉅子來講，怎麼會和先前BNT、上海復星跟指揮中心聯繫，希望我們再採購疫苗，講的也差不多。

薛瑞元表示，目前指揮中心手上莫德納次世代疫苗，BA.1雙價疫苗，也打了將近180萬，BA.5也打了將近差不多60萬，這240萬劑打下去，接收到的嚴重不良事件僅72件，且其中並沒有死亡的，最嚴重的心肌炎、心包膜炎只有3例，都不是死亡個案，顯然莫德納次世代疫苗是安全的，不一定是同一個疫苗持續接種才是安全。就算打BNT，不良事件通報的比例也差不多。

薛瑞元還提自己打了4劑的高端疫苗，因為自己有自體免疫的家族史，也就是說，不管前面基礎劑打的是什麼，後面接種莫德納次世代疫苗，看來也是相當安全，所以應該這件事情，是否要採購，BNT次世代疫苗，應該讓我們有更好的更謹慎的評估，以免造成預算浪費。

薛瑞元還補充，自己一點也不懷疑「郭董對於台灣及國家的熱愛」，不然他之前不會奔走來捐贈疫苗，「他崇高的情操，我們是一點都沒有懷疑」。

對於郭董辦公室提出第三點質疑，為何今年五月為何先打莫德納兒童疫苗，指揮中心發言人莊人祥補充說明，因為莫德納公司合約相當彈性，可隨時提供最新及最適合年齡層的疫苗，當時確認莫德納公司可以提供6-11歲兒童施打，就立刻向食藥署提出EUA申請，且只要用成人劑型抽出半劑即可施打，相對輝瑞原廠禁止抽取三分之一劑量給兒童，就要重新簽訂合約有關。

至於未來是否不排除購買BNT次世代雙價疫苗？薛瑞元表示，「如果有新的變異株，且BNT效果比較好，又或者BNT又發展出其他次世代疫苗，且動作又更快的話」，當然就會考慮採購，但還是要樽節預算。