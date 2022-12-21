女星吳姍儒是綜藝天王吳宗憲的大女兒，今年1月底嫁給交往5年的王先生，9月驚喜宣布懷孕好消息，預告明年2月升格人母，獲得各界祝福；吳姍儒已懷孕8個月，最近曬出私下裝扮，辣穿露肚中空裝，網友怎麼看都找不到孕肚，紛紛驚呼「好會藏」。

吳姍儒從宣布懷孕喜訊後，體態幾乎零變化，今（21日）她在IG分享「等車亂拍照」，沒有修圖修光就直接上傳，自信地說「反正大概就是這樣那樣」；畫面中她穿著一套兩截式黑色套裝，搭派一件皮背心，對著鏡頭擺出各種姿勢，看起來青春洋溢，彷彿少女一樣。

吳姍儒8個月孕肚藏太好。（圖／摘自吳姍儒IG）

而照片中的吳姍儒體態一點都不像是懷孕8個月的樣子，中空裝露出白皙肚子，卻沒有隆起跡象，讓網友細看後都很震驚，忍不住懷疑「這真的是孕婦？」、「說這樣子是懷孕8個月我不信」、「好會藏，根本找不到」、「最美孕婦是妳」。

其實吳姍儒在9月21日透過社群分享懷孕好消息時，形容寶寶的到來是「一半計畫，一半驚喜之中」，她和王先生小心翼翼呵護著快到來的新生命；也補充說明，「醫師說依我的體型，到5個月都沒人發現很正常」，自己和親友們才沒發現，就等到早過了不能說的時候才宣布。