台北育達高中已連續6年為老五老雙北地區的獨老製作年菜，今年將持續大展廚藝。在製作上不僅將食材切成好入口大小，烹煮為軟而不爛的美味佳餚。雖然天未亮就要開始備料，甚至還有許多學長姐雖然畢業，仍會在製作年菜這天返校幫忙。

「看到爺爺一口接一口，開心吃著自己做的菜，是最大的成就感」連續參加三年老五老基金會「擁抱獨老 愛不打烊」小年夜送年菜活動的高三生林冠宇說，這是他持續擔任年菜志工的動力，可以用自己的專長，帶給長輩幸福。

今天來試菜的66歲阿春爺爺單身，膝下無子女，平時都是自己一人過年，加上經濟弱勢，年夜飯總是白飯配滷肉解決。今天特別邀請爺爺來圍爐，因疫情很久沒有這麼多人陪伴，看著學生們主動幫忙夾菜、介紹食材，心裡感到很窩心也很滿足。

老五老基金會表示，不到一個月就過年了，大多數的人會與家人團圓圍爐，而獨居長輩只能一人在空盪盪的家、吃著加熱的隔夜菜或泡麵果腹，更顯孤獨。為讓弱勢及獨居長輩過好年，老五老連續十七年於小年夜當天現做年菜，並募集志工一起送到長輩家中，不僅讓爺爺奶奶有營養、新鮮又美味的年菜可以食用，在志工的陪伴下感受過年熱鬧的氛圍。

老五老持續辦理17年的「擁抱獨老 愛不打烊」是全方位獨老關懷服務，除了年前帶長輩外出購物、除舊佈新外，每年小年夜前亦將一份份當天現煮的年菜，送到長輩家；平時也透過居家修繕、送餐服務、關懷陪伴及圓夢等計畫，讓愛全年不打烊。明年全台上千名弱勢獨居長輩的服務經費募集中，僅募達兩成五，還有650萬元服務經費缺口，期盼大眾響應捐款助老，讓長輩能安心生活、開心過年。