據交通部統計，近3年有2萬8519名12歲以下兒童因交通事故傷亡，其中，有4338名兒童都是在「行人」角色時發生意外，北市警南港分局鑒於穿越道路對兒童而言是件具有危險的事情，為加強兒童交通安全觀念，特地前往東新國小進行宣導。

警方向家長及小朋友們宣導「我看得見您，您看得見我」、「謹守安全空間」、「利他用路觀」及「防衛兼備之安全用路行為」等四大守則，提醒小朋友們穿越道路時除了要遵守號誌外，也要讓自己能夠提早被其他車輛看見，讓車輛有時間做出減速或停車的反應，不在道路上嬉戲、追逐，避免背向來車行走，才能每天快快樂樂上學、平平安安回家。

南港分局提醒，兒童常將注意力集中於有興趣的事物上，忽略周遭路況，容易讓自己陷入危險中而不自知，警方除持續建立兒童正確交通安全觀念外，也呼籲所有駕駛人遵守「汽車慢看停」原則，行經路口時減速慢行，從多角度觀察路口確認安全無虞後再通過，以減少道路交通事故發生。