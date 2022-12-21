俄烏戰爭初期，烏克蘭的亞速團部隊(Azov Regiment)在馬立波(Mariupol)孤城堅守近3個月，雖然之後守軍主動放下武器投降，走向俄軍戰俘營，但也令各界見識到烏克蘭守軍的堅韌。這群英雄逐漸在換俘程序中重獲自由，經過一段時間的的休養後，馬立波英雄開始向大眾談及那場浴血戰爭的艱困過程。烏克蘭國民警衛隊，亞速軍團情報官薩莫連科(Illia Samoilenko)在傷癒後訪問以色列，並接受以色列媒體的訪問，談到亞速營的成員，以及馬立波戰役所見，以及他自己成為戰俘，關押4個月的心路歷程。

以色列時報(Times of Israel)報導，薩莫連科衣冠楚楚，頭髮整整齊齊，若不說明他的身分，不容易想到他是經慘烈戰爭的軍人。事實上，戰爭在他身上造成永久的傷害，他失去了右眼以及左手，他的左手是一個金屬義肢，他對此不為意，不會特別隱藏。

他參與了馬立波戰爭的全過程，也包括最後階段的亞速鋼鐵廠(Azovstal steel )防衛戰，隨後又在莫斯科的監獄中，被單獨監禁了4個月。但他表示，現在已沒有任何精神健康問題的困擾。

亞速軍團情報官薩莫伊連科薩莫連科，戰爭使他失去了一隻眼，一隻手臂。(圖/Twitter)

2016年，薩莫連科還是在基輔讀大學的學生，但是決心加入亞速團，前往烏克蘭東部，與俄羅斯支持的分離叛軍作戰。選擇亞速營，是因為他們在烏克蘭東部戰場最有戰鬥力。

許多人將該部隊視為極右翼組織，使用納粹符號，並吸引反猶太民族主義者。2017 年，反猶主義的塗鴉，以及亞速軍團的標誌，被噴灑在敖德薩的猶太教堂上，這些消息也成為俄羅斯指控基輔政府具有納粹成份的主要原因。

對此，俄羅斯出生的以色列人利哈霍夫 (Vyacheslav Lykhachov)也有調查此事， 他監督烏克蘭是否出現仇恨犯罪，他說， 2014年，亞速營剛成立時期，創始人當中確實有新納粹分子，但是大多數的極右翼理論家，在年底前就已離開了。

利哈霍夫說：「在2017的敖德薩猶太教堂噴塗事件後，亞速營展開了內部檢討，新任指揮官逐走了右翼激進分子，也明確修改了該部隊的中心思想。」

薩莫連科表示，「在最初的幾年裡，部隊裡確實存在一些名聲有問題的人。這我們絕對不迴避。但是，隨著該亞速團變得更加專業，意識形態的仇恨並沒有幫助，原本的激進主義者、社會邊緣人也就離開了。」

薩莫連科說，部隊的士兵本來就有各種意識形態，包括反法西斯主義者、社會主義者和無政府主義者，也有猶太人，而且他們一直都在。當然，猶太人不多，因為很多人被俄羅斯的宣傳嚇壞了。「但是亞速團就有1位連長是猶太人，而且他的表現非常好。」

在馬立波圍城戰期間，由於薩莫連科精通英語，他成了亞速團守軍的對外發言人，經常花費大量時間，接受世界各地媒體的採訪，也是在當時，逐步改變了外界對亞速團的看法。另一方面，薩莫連科在部隊也是一名出色的情報官，知道他所面對的俄羅斯部隊的名字，包括動員兵、特種部隊和車臣部隊，並且對於俄羅斯特種部隊仍有一定程度的尊重，他說：「這些人是頂尖的，也是少數有一點榮譽感的部隊。」

最後的戰鬥在亞速鋼鐵廠展開，這是一座佔地近11平方公里，地下坑道是複雜的迷宮與掩體，幾乎堅不可摧。除了是2,500 名亞速營部隊的基地，也是平民的避難所，收容了數百名平民。

不過，資源的斷絕使得作戰愈發困難，大約在戰役的2星期後，補給品就已經見底了，「我們原本一天兩餐，之後減少到一天一餐，而且分量很少。」

到了5月初，藥品與繃帶短缺，沒有抗生素。止痛藥供應極其有限，繃帶早己用完，但是人們仍在這種情況下進行緊急手術，「我不知道這些人是怎麼撐下來的，他們就像活著的泰坦。」

「還能戰鬥的人，也沒指望最後能活下來。基本上，當你接受你必然死去的前題時，反而坦然的面對一切，你可以自由地戰鬥，都認為今天就是生命的最後一天一樣，那就認真的奮戰到最後吧！」

最終，有600多人受了重傷而無法醫療，投降的決定，是為了挽救那些傷員。薩莫連科回憶「我們甚至想到最後一刻，對於失去腿、失去胳膊、骨折或肚子上有個洞的傷者，我們體貼的把手槍放在他附近，要是真的承受不住，那就那麼做。」

5 月17日，數百名烏克蘭士兵向俄羅斯人投降，被移送到俄羅斯佔領區的歐列尼夫卡(Olenivka)戰俘營。薩莫連科在那裡只待了4天，不過據他回憶，那裡的食物品質之低劣，幾乎無法食用。由於他是經常於媒體上公開露面的發言人，而被視為「高價值戰俘」，薩莫連科就被轉送到位於莫斯科的特種部隊監獄。

此舉也救了薩莫連科的生命。因為7月29日上午，歐列尼夫卡戰俘營被轟炸，至少50名烏克蘭戰俘被炸死，多人受傷。此事到現在還沒有確定轟炸者是誰，烏克蘭和俄羅斯相互指責對方，應對此次襲擊負責。

轉移到莫斯科後，薩莫連科的待遇還可以，1天有3頓飯，食物品質還可以，其實他還略有增胖。關押期間，有1名士兵審問過他，而且沒有虐待。薩莫連科還想到一件事，「那人還不錯，他至少給了我幾罐能量飲料，和一包香煙。」

不過，單人關押的孤獨，又引起了心理的創傷，特別是在慘烈的戰鬥之後。他回憶道，俄方沒有說要關押多久，也不轉達與其他家人的聯繫，整個牢房只有一本關於艾森豪的書可以讀。就這樣不知過了多久(9 月 1 日)，警衛進入薩莫連科的牢房，要他換上自己的衣服，之後被戴上手銬，送往機場飛往白俄羅斯。到了白俄羅斯與烏克蘭的邊境後，薩莫連科是交換戰俘的士兵中一員，結束了他的戰鬥以及戰俘生涯。

重新獲得自由之後，他感覺非常不真實。「我內心完全是空的，沒有高興，沒有悲傷，其實沒有任何情緒。」

儘管情緒上還沒調適過來，但是隨著回到烏克蘭後，看到仍然在奮戰中的國家，他感覺烏克蘭正在新生當中，「我們團結起來時的力量，是無堅不摧的。」

薩莫連科認為，與其他亞速營的戰友相比，他已經很幸運了，有些人瘦掉了3~40 公斤，有些人渾身是傷，包括戰俘營的虐待，淤青、疤痕、觸電傷痕。 同時，薩莫連科也已克服了單獨監禁帶來的精神傷害。他記得有一次他終於能夠對網路表情包大笑，感覺自己終於成為自己。

現在，莫連科重新穿起了制服，他說自己還有重要的任務要完成，就是必須努力拯救其餘的人。包括心理輔導，以及對外說明戰爭的真相。

負責這一次訪問活動的是以色列的親基輔非政府組織，創始人安娜扎羅娃(Anna Zharova)解釋道：「在以色列，有相當多親俄羅斯的說法，他們試圖在以色列散佈謠言，說他們(烏克蘭人)是納粹分子。這就是為什麼我們要訪問真正的亞速營人物，並將這些故事帶給更多人知道的主因。」