平度地處青島市西北部，總面積3176平方公里，是山東省面積最大的縣級市，約占青島市總面積的1/3。平度市歷史悠久，早在四五千年前，就有先人在平度這塊土地上居住繁衍。其中在三埠李家遺址挖掘出土了大量大汶口文化、龍山文化和嶽石文化時期的遺物以及戰國、漢代時期的文物。是嶽石文化重要的發源地之一。平度市建制歷史悠久，早在戰國時期，齊國附都——即墨古城（俗稱朱毛城，今古峴鎮大朱毛村）就在平度境內，齊國名將田單曾在此設火牛陣大敗燕軍。平度城區自西漢設置鬱秩縣治，距今已2200多年，曾是齊國在膠東半島的政治、經濟、文化中心。平度人文薈萃、名家輩出，天文曆法專家、《太初曆》創制人徐萬且，北宋狀元宰相蔡齊，《漢語大辭典》主編羅竹風，現代小說家駱賓基，《闖關東》編劇高滿堂等名人大家均出自平度。

非物質文化遺產保護傳承成果顯著的平度，共有117的非遺專案，其中的宗家莊木版年畫、平度草編、七星螳螂拳等非遺內容，都被列入省級保護之中，而宗家莊木版年畫、平度草編、七星螳螂拳、燭竹馬、扛閣、柳腔、平度民間故事、平度民歌、泥塑、土陶燒制技藝、鋦補技藝、店子火燒製作技藝、店子香腸製作技藝、王氏黑膏藥製作技藝、金方堂金方炮製技藝、地瓜戲則被列入市級保護之中。

風景秀麗，旅遊資源豐富的平度，則是以自然和文化特色並重，文物古跡眾多。（圖／金津提供）

而風景秀麗，旅遊資源豐富的平度，則是以自然和文化特色並重，文物古跡眾多，境內有文物保護單位67處，其中天柱山摩崖石刻、即墨故城及六曲山墓群、東嶽石遺址、大澤山石刻及智藏寺墓塔林為全國重點文物保護單位，而其博物館館藏文物12.7萬件，圖書館館藏古籍6700餘卷，是山東省名副其實的文物大市，並獲得了全國休閒農業與鄉村旅遊示範縣、膠東文化特色名城、山東省民間文化藝術之鄉等榮譽。

物產豐饒，發展潛力巨大的平度，地處北緯36度的黃金緯度，擁有得天獨厚的地理位置，其農業資源更是不可多得，是全國唯一的糧油肉果總產均跨入百強的縣市，先後被命名為中國葡萄之鄉、大薑之鄉、肉牛之鄉、花生之鄉，平度美食眾多，擁有店子火燒、南村煎包、大田豆腐、同和巧面、臘杆子燒雞、舊店水煮肉、新河蔥花醬、開花饅頭、大蒜水餃、手撕牛肉等十大名吃，平度熱拌涼、新河開淩梭、茶山香豬、沖天牛排、花椒雞、年豬丸子、扒豬臉、祁紅熏蹄、秀水牛仔骨、養生南瓜等十大名菜。