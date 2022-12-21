由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的台灣內容產業的年度盛會「2022亞洲新媒體高峰會」在台北晶華酒店圓滿落幕，活動聚焦4大主題：動戰局（Reshuffle）、準策略（Research）、多變現（Revenue）、新經典（Replay），高達23場專題演講與對談，將涵蓋串流媒體、IP孵育、韓流分析、內容變現、數據解讀、國際出海、台劇復興、數位與實體經營等最新話題，全方位解析新媒體產業的未來趨勢。

今年高峰會的最大亮點是終於等到疫情解封，海外講者專程來台的現場面對面專講。首度邀得韓國官方組織「韓國文化產業振興院KOCCA」政策本部產業政策組組長朴爀台，剖析韓流成功與政策推動的關聯性。以及全球串流影音霸主Netflix的亞太地區（不含印度）內容副總裁金珉暎，分享第一手的採購與監製Netflix韓劇的經驗，與如何和國際平台打交道把韓流輸出全世界。

除了邀請到韓國官方與民間內容推手來台專講外，本屆峰會也請來熟悉韓國內容產業的專業人士，包括資深影視評論家葉郎、負責韓國娛樂龍頭CJ集團的資誠聯合會計師事務所，從不同的角度來拆解韓國打造文化財的成功方程式。韓國的造星能力也是韓流成功關鍵之一，每年都有新人變身當紅炸子雞，集結台灣培育新人的各方專家，像是TDI夢幻學院執行長朱敬然、《植劇場》推手王小棣、「名模教母」伊林娛樂副董事長陳婉若、凱渥實業經紀事業部總經理范清美，來探討韓國模式如何取經因應台灣造星。

第二天議程除了分析新趨勢、新策略外，像是最新成立的部會「數位發展部」政務次長李懷仁說明「多元宇宙科」如何協助內容軟體產業的發展。今年加入新經典的探討，難得邀請到台灣內容產業各據一方的四大代表人物，分享經營心法、成功關鍵，包含電影圈的導演朱延平、音樂圈的滾石集團董事長段鍾沂、電視圈的映畫傳播董事長郭建宏，和媒體圈的台開總裁邱復生。

滾石集團董事長段鍾沂不吝說出這數十年來滾石各項投資或經營的失敗案例，包含電影、電視台、廣播、出版等，就像是滾石曾經發行300位歌手，但能被大家記住的其實只有寥寥幾位，佔比只有6％。於是他認為滾石唱片不是Content Provider（內容提供者），而是Service Provider（服務提供者），要提供強大資源給歌手，滿足他們的創作能量。歷經各種不同可能性的嘗試，有才華的創作者，才有機會被聽見被看見。

映畫傳播董事長郭建宏以多年經驗建議戲劇製作的三大標準：不要跟風、故事感動人心、製作要嚴謹。不要為了想把版權賣到海外而一昧猜老外喜歡什麼，要盡快把流失的台灣觀眾找回來。不要迷信大規格大製作，當年秦俑電視劇就讓他賠了上千萬。最後再次呼籲，製作方不是王、老闆是觀眾、千萬不要讓投資方賠錢。

台灣電影喜劇教父導演朱延平，分享自己的人生悲喜與拍片經歷，果然讓現場笑聲不斷，他更將傳承自師父蔡揚名導演的一句話「喜劇永遠是最賣錢的片種」，送給現場的內容業界人士。甚少公開露面的邱復生表示自己很怕公開演說，因為當下分享的趨勢一轉眼就會過時了，而創新則是他每一次創業的準則。

已經連續舉辦四屆「亞洲新媒體高峰會」，一共累積了近100場的專講對談、超過300位來自產官學界的講者。主辦方新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿表示：「NMEA將在本屆峰會後邀請經濟學者、律師、會計師以及產業人士，彙整四屆以來的所有內容，於2023年推出台灣內容產業白皮書，用實際行動向政府政策建言，持續推動台灣在地內容的開創，讓台灣原創內容充分獲得本土的文化養分與認可，進而站上國際舞台發光發熱！」