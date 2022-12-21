膠州古老秀麗，她的厚重、風雅與溫柔，是需要慢慢品味才能讀懂的，精緻而樸拙，美好且適意。一城風物一城韻，這裏的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊是這座城市生命的重要組成部分，這裏的每一寸肌理、每一方土地、每一座建築、每一條街道，都蘊含著膠州的生命與性格，歷史與記憶，底蘊和氣度。膠州，這座被文化浸潤千年的古城，將這些豐富的歷史文化元素融入到城市血脈中，將三裏河文化、古埠文化、秧歌文化、戲曲文化、禪宗文化的內涵物化為外在的城市特色，實現特色文化與現代城市風貌的有機銜接，使千年古膠州更具生命力，更富有韻味。

膠州，地處黃海之濱、膠州灣畔，以膠水「水色如膠」而得名。這裏開放包容，是「海上絲綢之路」的重要節點，古有唐宋北方第一碼頭「金膠州」之美譽，今有上合新區聯結「一帶一路」；這裏人傑地靈，「孔門十哲」子夏、明末宰相高弘圖、清鹹豐顧命八大臣匡源、「揚州八怪」高鳳翰、史學大家柯劭忞等歷代先賢熠熠生輝；這裏物產豐富，古有夙沙氏煮鹽、東夷先氏制陶釀酒，今有「紅黃黑白」四大特產，富甲一方，馳名中外。

雲寺為膠州古刹之首，為「膠州八景」之一「慈雲曉鐘」的主體建築。（圖／金津提供）

4500多年前先民在此刀耕火種，創造了世界聞名的三裏河文化。在現今的三裏河文化遺址，發現了距今4800年前的大汶口文化遺址和距今4500年到3800年的龍山文化遺址，遺址出土文物達2000多件，其中出土的壁薄僅有0.3毫米的蛋殼黑陶杯，被史學家奉為「國寶」。

千年古膠州，埠通板橋鎮。千年古埠，錦繡膠州的繁盛記憶橫貫古今，曾幾何時，少海板橋鎮「估客駢集，千檣林立，貢艘浮雲、軸轤千裏」，古代膠州更是被譽為「海表名邦」，「少海連檣」也被列入「古膠州八景」之一。

非遺文化的傳承，就是讓舊東西「活」起來，「扇影衣香深欲醉，笙歌圍住一團香」，說的就是以「三彎九動十八態」名聞天下的膠州秧歌。「一聲直入青雲去，多少悲歡起此時」，說的就是被稱為「膠東之花」的茂腔。「膠州八角鼓」是由清「北京旗人八角鼓」蛻變而成，是一種以說唱為主的曲藝。「膠州剪紙」是山東省古老的漢族民間藝術，它既有北方黃河流域粗獷豪放的風格，又兼江南纖秀細膩的特點。

韻滿沽河——文旅融合，構織多元生態文化旅遊長卷，青島少海風景區將豐富的自然資源和悠久的歷史文化有機結合，實現水色與岸景、傳統與現代的共融，體現生態、親水、休閒、現代特色。宗教文化島則是主要包括慈雲寺和萬佛塔。膠州歷史上寺廟眾多，慈雲寺為膠州古刹之首，原址位於寺門首街。始建於唐末天順元年（890），規模宏大，為「膠州八景」之一「慈雲曉鐘」的主體建築。暢遊在孔子六藝文化產業園的孔子文化廣場、書畫院、射箭館、琴棋體驗館以及陶瓷館等文化場館之中，體驗國學魅力，這裡不僅有25.68米全球最高孔子標準像，還有孔子周遊列國、大型祀孔牌坊、杏壇講學、論語石雕等地標性建築。大沽河博物館則為青島市第二大博物館，2016年對外運營。展示主要以實物為主，多媒體為輔，集綜合性、標誌性、公益性為一體，著力打造青島海河文化展示平臺、海上絲綢之路展示窗口、青島市特色海濱旅遊景區。