很久以來，不論是青島人還是外地人，對於八大關的好奇與探索，從來沒有停止過。不僅僅是因為這裡一年四季的悅人景色，更是因為其不同尋常的歷史、別具一格的「萬國建築」和眾多名家對這裡情有獨鍾。

目前八大關的地理範圍內，大致可自然劃分為三個區域：南區、北區和太平角區域。正陽關路以南為南區，涉海臨灣，是八大關的核心區域，景色清幽，名樓別墅鱗次櫛比，人潮最為密集。

正陽關路以北為北區，平時遊客稀少，本地市民亦不多踏足觀光。老青島人每年僅有三個時段，會在此區域流連賞景。春季，來韶關路，賞姹紫嫣紅的碧桃；春末夏初，來寧武關路，賞粉嫩嬌豔的西府海棠；秋末，來嘉峪關路，賞五彩斑斕的楓葉。

百年太平角

八大關和太平角沿海的部分，同屬太平灣。地理概念上，太平角雖歸於後來的八大關範疇，卻又相對保持獨立。同時，在居住休閒建築的開發上，時間也更靠前。1922年中國北洋政府收回青島主權以後，將德國人為紀念一艘沉沒在黃海海域的戰艦「伊爾蒂斯號」而命名的山、岬角、海灣，以祈求太平之意，分別改稱太平山、太平角和太平灣。而太平角一帶的別墅星羅棋布。現太平角公園一帶，即是早年的教會墓區。

「萬國建築」與「名人往事」

八大關的別墅群中，知名度最高的建築，無疑當屬花石樓和公主樓。花石樓，建於1931年，業主是俄國報業大亨淶比池。世間的女孩子們天生都有一個公主夢，而坐落在八大關居庸關路10號的公主樓，無疑即是一個圓夢的絕佳去處。太平角的別墅群中，太平角一路1號，是德國建築師哈林斯設計的歐式田園別墅，一層全部用嶗山花崗岩砌成，四個券門形成寬大敞廊，其上為露天涼臺，不對稱的多角屋頂和石砌煙囪，以及樓前的一對歐洲臥獅雕塑，其無疑是一處建築精品之作。

湛山二路與太平角一路的交叉路口，在高大的法國梧桐濃陰中，有一座嶗山花崗岩石砌洋樓，與不遠處黃海路上著名的公爵別墅（花石樓），頗有幾分相像。此是建於1931年的太平角一路16號樓，由俄國建築師尤裏甫和中國建築師唐藹如共同設計，曾是民國時期上海電力公司總裁賀清的私人別墅。

太平角一路23號，建於上世紀三四十年代，曾是一處美國人的別墅，位於太平角海濱的一處岩崖之上。小樓居高臨下，庭院盈闊，岬角美景，盡收眼底。此處推開窗子，便是太平灣的萬頃碧波。1954年7月，文壇巨匠郭沫若曾下榻於此。在青期間，他乘興遊覽了海上名山嶗山東線。稱讚華嚴勝景「負山函海」，為嶗山景色之冠。

八大關秋天滿地的楓葉美景，吸引著往來人群駐足停留。（圖／金津提供）

太平角一路21號，緊鄰郭沫若所居的23號。此棟別墅建於1931年，曾為比利時領事館所在地。2017年以來，太平角一路19號別墅經過重新修葺後，正式對外開放。先後迎來了書法家張海，作家、文化學者王蒙，以及歐陽江河、蘇童、李佩甫、金宇澄、張煒、陳應松、石一楓等當代名家。作家閻作晶明以「詩意棲居」來表達對太平角美景的鍾愛。王蒙先生憑窗遠眺太平灣沿岸的綠樹紅瓦、碧海藍天，心情大悅，稱讚此處是作家創作的寶地。他飽蘸墨汁，信筆題詞：海闊天空。評論家、作家、書法家王幹，則為莫奈花園題寫了牌匾。

近些年，太平角區域陸續開放的諸多民國老別墅，使得這片沉寂時久的區域，再次煥發出時尚魅力。其中，以「久藏深閨未人識」的「宋公館」浮出水面，引人注目。

從太平角到八大關，故人們已經遠去，背影模糊。但是卻給青島這座城市留下厚重歷史與記憶，更有獨特文化與傳承。在這許許多多的傳承裡面，至今存活著的街道、建築、樹木，仿佛都帶著某種記憶和靈性，唯有深入其中，匍匐在那些曾經的真實呼吸中間，才會感受到每一個生命體的歷史與溫度。