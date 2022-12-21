立法院內政委員會今天初審通過《平均地權條例部分條文》修正草案，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案也建立檢舉獎金制度。

《平均地權條例部分條文》修正草案，除行政院版外，另有台灣民眾黨團、時代力量黨團及朝野立委等，共9版本草案；最後經過委員會討論，依照院版修正動議通過，並通過立委李德維、江永昌各2案附帶決議。

以行政院所提出的5大重點，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄。其中，明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。

另外，最受矚目的還有私法人買屋限制，最後通過「私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫」，以及「私法人取得房屋登記完畢後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

李德維提出的附帶決議提案要求，行政院主計總處、衛生福利部及內政部會同財政部等相關部會，重新檢討房地合一課徵所的稅稅課收入分配用途，研議有利於首購族利息補貼、青年安心承嘉購屋優惠貸款利息補貼等住宅政策。

至於江永昌附帶決議為，紅單轉售、限制契約轉讓及炒作行為等除違規罰鍰外，並獨立追繳不法所得利益，建請內政部於6個月內研討並回復立法院內政委員會。江永昌認為，炒房行為除了應有罰鍰外，不當利得應另外獨立追繳，使炒房真正變成無利可圖，而非繼續將成本轉嫁接手的買屋者。

最後，內政委員會召委王美惠也裁示，此次委員會初審通過的條文，以及委員的附帶決議將不用進行朝野協商，直接送至院會三讀。