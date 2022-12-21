墾丁福華渡假飯店長年來都會在耶誕節前夕舉行耶誕公益活動，盼藉由溫馨的節慶傳遞飯店對恆春半島弱勢家庭孩童的關懷，這項愛的傳統21日再次登場。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁福華渡假飯店長年來都會在耶誕節前夕舉行耶誕公益活動，盼藉由溫馨的節慶傳遞飯店對恆春半島弱勢家庭孩童的關懷，這項愛的傳統21日再次登場，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店歡慶耶誕節，為孩子們純真的成長過程帶來更多快樂的養分，並感受來自社會企業的關愛。

飯店總經理張積光表示，飯店每年耶誕節都不忘弱勢家庭的孩子，在資源有限的情況下，家長恐無力負擔慶祝節日的額外開銷，所以無論觀光景氣優劣、疫情狀況，堅持每年都要延續耶誕節送暖的美意，讓孩子們能真的感受到耶誕節溫馨、快樂、幸福的真諦。

墾丁福華渡假飯店長年來都會在耶誕節前夕舉行耶誕公益活動，盼藉由溫馨的節慶傳遞飯店對恆春半島弱勢家庭孩童的關懷，這項愛的傳統21日再次登場。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁福華渡假飯店長年來都會在耶誕節前夕舉行耶誕公益活動，盼藉由溫馨的節慶傳遞飯店對恆春半島弱勢家庭孩童的關懷，這項愛的傳統21日再次登場。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

張積光也希望藉此活動拋磚引玉，呼籲社會、企業能重視弱勢家庭小孩，每個孩子都是國家的希望，期盼他們都能健康快樂的茁壯。

耶誕童歡公益活動在耶誕老公公熱情的迎接下揭開序幕，活動當天飯店準備了耶誕蛋糕DIY活動以及耶誕嗨翻天帶動跳與孩童同歡，用最簡單歡樂的活動讓孩子們露出最單純的笑顏，並且希望藉由耶誕老人的童話，鼓勵小朋友有朝一日有能力時，也能傳遞幸福給需要幫助的人。

回程前，墾丁福華更招待師生享用麗香苑下午茶，讓孩童們感受到滿滿的耶誕節幸福氣息，並為童年留下美好的耶誕節回憶。