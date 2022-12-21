于美人（右）今天替沈玉琳慶生。（東森提供）

沈玉琳（左五）將滿55歲，今天錄影時眾星替他慶生。（東森提供）

「荒謬大師」沈玉琳24日將歡度55歲生日，他與于美人主持的東森《我就問 你正常嗎？》今（21日）替他慶生，他的生日願望：「家人平安。」笑稱錢永遠不嫌夠，但人要懂知足，「能夠讓老婆、女兒可以過很好的生活，就心願已了。」是否要替女兒添手足，他說一個恰恰好，不能讓老婆變成黃臉婆，夫妻倆也能有時間約會，目前自然避孕就好了。

沈玉琳也談到廖科溢事件，笑說曾講過一個金句 「10個帥哥9個胎哥」，剛好呼應之前憲哥的「人帥真好」，直言男人本色，自嘲長不帥誘惑自然少，認為廖科溢身為行腳節目主持人、形象佳，殺傷力必然較強，曾當過製作人沈玉琳也給予建議，先認錯再沉潛，「台灣觀眾也很健忘，再大的事情再沉潛一段時間，我們這幾年看過這麼多例子，天大地大的事情，真心認錯之後就能復出了。」

依他看廖科溢需沉潛1年，「因為感情事情比較私領域，他也不是犯罪也沒害到誰，因為他的作為而受傷的女生，只是失德的部分，倒也不用那麼放大去看待。」

對於吳淡如、苦苓日前因代筆事件鬧翻又和好，2人的好友于美人稱讚「成熟的人在這個過程中大家也可以言歸於好」，因苦苓是大前輩，她就靜靜給予祝福，「這事情一定會圓滿的，我是有信心的，可是這個時代情緒總是會受到很多原因的影響、干擾，所以我們每個人都要在這個事情裡有有一些學習，才不枉費這2位前輩動了一下干戈。」

因苦苓自曝躁症發作導致言語過激，于美人坦言知情，「我還特地去看他，陪他去吃Pizza，他家附近有家Pizza超好吃的，我再1次就能把20幾種口味吃完了。」也認為交友看緣分，「有緣分同行我們就珍惜，沒有緣分同行我們就祝福，人生就是這樣呀。」