再現影像紀柏舟導演（左起）、特效總監郭憲聰、黃棨雋營運總監與友達光電聯手打造一座180度沉浸式半圓弧LED虛擬攝影棚。（再現影像提供）

參與國內外多項電影特效製作、以《返校》、《消失的情人節》榮獲金馬獎最佳視覺效果的再現影像，作為台灣視效領域佼佼者，今年特別攜手友達光電在中影製片廠打造全台灣第一座擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，今（21日）舉行發佈會首曝這座LED攝影棚真面貌，再現影像視覺特效總監郭憲聰表示：「期盼這座高規格LED攝影棚能給台灣影視產業帶來新的碰撞，同時與國際影視產業接軌。」

再現影像製作成立至今，擁有完整製作團隊及VFX特效製作團隊，參與包括《返校》、《消失的情人節》、《緝魂》、《詭扯》、《逆局》、《村裡來了個暴走女外科》、《罪後真相》等各類型影視作品，製作經驗豐富，提供完整的製作流程與最高品質的視覺效果。近年全世界影視產業受疫情影響，虛擬拍攝技術受到重用，再現影像致力於研究新技術及資源整合，因此與友達光電促成合作機緣，聯手打造一座180度沉浸式半圓弧LED虛擬攝影棚，強化將台灣電影產業推向國際舞台的競爭力。

這座全台灣第一座擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，主屏使用友達1.95小間距LED屏幕，能大幅降低拍攝時摩爾紋的出現機率，擁有99％ DCI-P3色域，高刷新率也能減少閃屏現象，藉由高畫質、高色彩飽和度，使畫面更加細膩擬真。今天記者發佈會也邀請到眾多台灣電影幕後重要貴賓，包括金馬獎最佳導演陳玉勳、監製廖慶松、伯樂影業董事長吳明憲、好好電影製作負責人莊淳淳等人，共同參與見證這座LED攝影棚的超高性能與炫麗技術。

郭憲聰表示：「LED虛擬製作是一項新技術，也是影視產業的未來趨勢，它能夠解決氣候與時間問題，進而節省人力成本，使得內容有更開闊的發想空間，也讓影視製作有無限的可能性。」友達光電技術長廖唯倫則提及：「再現與友達攜手合作，透過建置電影級的LED虛擬攝影棚，開展新一波虛擬製作技術的創新場域，在影視產業的尖端領域一同共創未來。」廖唯倫技術長也補充：「這幾年越來越多影視和科技的跨界合作，這個虛擬攝影棚不只節省拍攝時間和成本，並且在這個攝影棚內拍片可以像在戶外拍攝一樣精準。」

導演紀柏舟也在記者會現場展演示範LED攝影棚的精采使用實例，配合即將到來的聖誕節，現場不只下起白雪，也有樹木、石頭等造景，讓演員彷彿置身冰天雪地之中。取代傳統綠幕，不用再擔心藍綠幕溢光的問題，並結合攝影追蹤系統，LED屏幕可即時播放劇情所設定的背景，也能讓物體反射效果直接呈現在拍攝實物上，能即時移動光源、加入特效、切換角度等。而演員站在屏幕前，也能一秒跨越時空限制，現身在雪景沙森林、浩瀚山脈，甚至宇宙太空裡，穿梭過去與未來。

虛擬空間也提供演員「沉浸式拍攝感」，更容易投入角色情緒。紀柏舟表示：「今天心中非常感動，因為這兩年花了非常多的心思在新技術的測試，我們用大無畏的態度想要和國際接軌，這不僅是一個圓滿的成果，也是一個完美的起點。這將成為導演強大的說故事的武器，我們能夠突破空間與硬體的限制，創作出更多具有想像力的精采作品。」目前與Netflix 影集《乩身》、徐漢強執導電影《鬼才之道》劇組積極討論LED虛擬攝影棚拍攝規劃中，期待能正式呈現給大眾。