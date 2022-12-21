興富發（2542）集團「小鋼炮」潤隆（1808）挾著基隆造鎮大案將開始完工交屋，今（21）日噴量演出！相較於台股大盤表現平平，潤隆一開始就逆勢上衝，拉出近半根漲停，終場收高在65.8元，漲幅4.28％，單日上漲2.7元，突破周線和月線，躍居為營建股盤面焦點。

潤隆總經理邱秉澤今天表示，潤隆的基隆造鎮大案「新橫濱」，其中上野區（A區）十月已取得使照，已銷售93％，總銷25.59億元，十二月進行產權登記、近日開始進行交屋，預計進行跨年度交屋認列，持續到2023年上半年。

該案預期明年第一季，可望是認列高峰。

展望潤隆明年的業績，除「上野區」持續交屋外，還將有四筆新案、總銷逾300億元加入完工交屋陣容，屆時營收和獲利可望噴量。

法人預期，2023年可望有四大新案加入完工交屋的行列，全年營收有機會挑戰300億元的史上最高量紀錄，獲利成長動能可期。

另外儘管房市進入高檔震盪期，平均地權條例修正案已排進立法院闖關，為明年房市帶來變數及挑戰，但潤隆已準備好未來推案計畫，鎖定客戶為剛性需求的客戶，以避開政策和市場丕變的影響。

潤隆表示，明年推案計畫也已規劃好，預計推出三筆新案，包括新北市中和總銷23.39億元「景安文匯」、台北市109.12億元「台北萬芳」，及桃園總銷約52.3億元的「桃園善捷」，三案總銷將近185億元。