等了好久的紐約律師執照，還歷經2回滑鐵盧，日本皇室駙馬小室圭終於在10月宣布通過，用實力證明自己能給妻子過上公主生活。早前才被爆面對媒體提問不發一語，近期又缺席一場「恩師聚會」，只因沒有加班的習慣，一名駐美日本記者表示，才初嚐成功滋味，小室圭馬上大頭症發作，此舉令他相當吃驚。

綜合日媒報導，日裔美國人協會於紐約當地時間12日舉行成立115週年晚宴，與會大咖各個都是曾給予小室圭夫婦在紐約生活莫大的助益，像是日本駐紐約總領事森美樹夫、主辦委員之一的森脇律師(Gary S. Moriwaki)。後者身為律師事務所Windels Marks的成員，更被視為小室圭在紐約法界的「守護者」，在業界頗具影響力，兩位都是他一路走來的恩師。同時，小室圭也是該律師事務所的合夥人，一名駐紐約的日本記者耳聞後大為震驚，表示「為甚麼…這可是一個恩人的舞台」。

一名紐約律師也表示，小室圭現為一間知名律師事務所(Loewenstein Sandler)的法務助理，預計明年1月正式晉升律師，在他拚資格考的這段期間，深受老闆和同事照顧有加，加上大家期望能透過他駙馬的身分為公司提升曝光，「但他還是選擇缺席…」

另一名消息人士表示，小室圭曾任職的三菱日聯銀行一直以來是協會的贊助要角，當晚銀行的人也來了。

日媒《女性自身》以標題「即使是工作旺季，小室圭仍選擇不加班，這讓周圍人觀感很差」報導，因為一名銀行前同事透露，小室圭就是太有個性，就算還是新人，被問到為何不加班，他竟回答「要上英文課」，現在想起來可能是為了移居美國做打算。