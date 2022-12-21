國北教大實小連續第19年在校內舉辦水果義賣，不僅國北教大實小師生熱情參與，同時也邀請學生家長及鄰里共襄盛舉，今天上午義賣數十箱大蘋果及柳丁，不到一小時即募得16萬元。（台北家扶提供／林良齊台北傳真）

柳丁蘋果義賣又來啦，國北教大實小連續第19年在校內舉辦水果義賣，不僅國北教大實小師生熱情參與，同時也邀請學生家長及鄰里共襄盛舉，今天上午義賣數十箱大蘋果及柳丁，不到一小時即募得16萬元，全數捐給家扶作為弱勢家庭兒少生活及教育基金。

國北教大實小柳丁蘋果義賣活動緣起於2004年，當年因柳丁滯銷賤價，為幫助血本無歸的果農，由國北教大實小的家長陳慶賢發起，自掏腰包買進大量枊丁，並由學校舉行義賣會，拋磚引玉鼓勵家長與學生共襄義舉；如今在義賣活動正式開賣前，就有許多家長透過網路通訊軟體口耳相傳，甚至搶先預定，讓數量眾多的柳丁與蘋果在朝會時間搶購一空，並將義賣所得全數捐給台北家扶中心幫助更多弱勢的兒少及其家庭。

台北家扶表示，今年疫情對產業的衝擊仍有所有延續，不僅經濟受影響，對於單親家庭、隔代家庭或身心障礙家庭等來說生活更是居大不易，即使生活有所改變，國北教大實小的師生與社區鄰里，每年持續透過全體師生提供一己之力、分享愛心，用熱情溫暖整個冬天。