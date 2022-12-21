在老婆林家嘉牽線下，林益全今天與逢甲EMBA一起來到南投法治國小，送全校76位小朋友一人一雙慢跑鞋，另外也帶來球棒、球等棒球用具，他說：「好幾年前就有想法想要回饋偏鄉，但一直沒有機會，剛好老婆去唸逢甲EMBA，讓我有機會可以來回饋偏鄉小朋友。」

法治國小全校共131人，國小76人、幼兒園55人，今天一行人來到學校，合唱團先帶來2首布農族歌謠，天籟也讓「神全」大為驚喜，林益全說：「我原本只知道他們棒球實力不錯，沒想到歌也唱得這麼好。」

捐贈儀式過後，林益全也與法治國小小朋友一起打樂樂棒球，他將球直接打向中外野，卡在護欄上讓全場驚呼，他透露，上次打樂樂棒球應該是10幾年前還在興農牛時期，那時候興農在台中推廣樂樂棒球，會利用休假日或是休賽季時去做推廣。

林益全在小球員面前小試身手就差點把球打下山谷，他笑著說：「當然會想要把球打過牆，在小朋友面前表現一下。」法治國小棒球隊在2020年TOTO盃奪冠，今天雖然只是打樂樂棒球，但林益全認為，小球員棒球底子很好，「難怪可以在正規棒球打出好成績。」

法治國小校長周詠菡表示，一開始接到電話感到很驚訝，心想怎麼會找到我們學校，他們問有需要什麼物資，因為小朋友鞋子很多都破掉了，他們就捐了76雙布鞋給國小部的學生，「更棒的事有林益全來，對他們來說是很棒的目標，在打球路上更有信心跟鼓勵。」

周詠菡也提到，法治國小棒球隊跟女壘隊並不是以贏球為導向，而是希望小朋友在課餘有團隊活動，培養良好品德，從打球過程中學習到毅力、團隊合作，此外，也希望能透過棒、壘球讓小朋友有升學管道，讓這些偏鄉小孩不會因此輟學。

值得一提的是，法治國小的學生除了會打棒球外，天生更擁有一副好歌喉，周詠菡透露，自己到法治服務時學校還沒有合唱團，後來看到小朋友會自己圍一圈在唱歌，才發現他們的天分，「成立合唱團除了成就自信心，也是傳承布農族文化。」今年法治合唱團還拿下全縣第一名，接下來將參加全國賽。