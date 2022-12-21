加密貨幣企業家Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，因涉嫌從2020年起在官網成立保本投資方案，以固定利率5.8％對外招攬投資，不法金額達數億元，檢調執行搜索7處，預計訊問黃男等5人。

據了解，黃男等人被控從2020年開始，成立多元投資方案，以固定利率方案為例，約期7天、1個月、3個月，分別提供預期年化報酬 5.2％、5.4％、5.8％，該平台還涉及多元的投資方案。