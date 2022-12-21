四年一次世界盃足球賽日前已圓滿落幕，本屆由阿根廷奪下冠軍盃獎座，這項全球超過30億人次觀看的運動賽事，即時、回合制的比賽規則，加上激烈的肢體接觸和一觸即發的緊張氣氛，正是讓球迷願意熬夜觀賽的魅力。

其實各國國家隊的菁英球員，平時都是為歐洲足球聯盟下的球隊效力。Apple TV＋《歐洲超級聯賽：足壇風暴》將揭露在2021年歐聯萌生分裂聯賽的想法背後，不可告人的秘密。包括曼聯、皇馬等歐洲豪門打算自組聯盟The Super League與歐冠盃抗衡，最後英超6家球會在龐大壓力下退出，而超級聯賽以歐足聯涉嫌壟斷賽事、國際足協提出停止比賽組織的提議為由提出申訴。

本紀錄片也重磅邀請到聯賽主席、球會會長和歐洲超級聯賽背後的創辦人接受訪談，談到當足球論及金錢，運動變得不再單純，該如何平衡以金流買斷足球明星的亂象。另外，節目也闡述歐洲足球過去、現在和未來可能發生的衝突，展示足球界最具影響力的領袖如何保持屹立不倒，並繼續捍衛，甚至顛覆這項運動的傳統常規。將於明年1月13日上線。