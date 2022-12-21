交往期間要幫繳房貸？有男子在網上透露，日前認識1名女子，因為看雙方聊得來，提出進一步交往時，卻被對方開條件「幫繳房貸5萬」，他想了一下再向對方表示若房子改為「共同持有」則願意答應此條件，但對方卻因此不爽拒絕了，讓他感嘆「台女很多都這樣」。

一名男子在PTT發文，他提到之前有認識1名「聊得來」的女子，他原本打算和女子進一步交往，但是對方卻開出交往條件，他解釋因為對方買了1棟1800萬元的房子，因此如果要交往，便要他搬去一起住，且負擔全部的房貸「每個月5萬多元」，對方並指出「因為已經先付完頭期款」，他聽完後，向對方提議若房子改為共同持有，便願意負擔房貸，但對方則一聽到要改成「共同名下」，便不爽拒絕了。

他還透露，女子表示身邊有2個已結婚閨蜜，其房子都是老公出錢買的，且登記在女方名下，而且，閨蜜也不需要上班，都是老公在養，女子還繼續說，之前也認識1名月薪4萬元的銀行員，該男也是提出上繳每個月全部的薪水，但是因為認為「4萬多薪水太少」，再扣掉該男的生活費，根本不夠用，因此去拒絕了；他聽完女子的一番話不禁感嘆「台女很多的確是這樣」。

網友看完後認為，「詐騙集團」、「又沒有結婚，幹嘛幫人家繳房貸」、「每月照比例給房租就好了吧」、「要幫忙繳當然是共同持有啊」、「不是吧，又不是結婚」。

不過有網有則認為、「她已經繳頭期了，已經大勝超多台女，你一個月才繳5萬房貸」、「在你繳完6年房貸前，都是女生付出比較多」、「你跟對方付出同樣金錢才好提共同持有」、「老實講這個好很多，很多女生出幾千塊，然後說要掛在她名下」。