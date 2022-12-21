剛落幕的卡達世界盃在過去1個月來掀起全世界足球熱，台灣不少球迷熬夜嗨到凌晨為自己支持的各國足球隊加油。然而自前總統陳水扁在2002年喊出「足球元年」以來，台灣足球風氣卻未見起色，日前甚至爆出足協欠薪，如裁判費就欠了1~2個月，每人積欠薪資1萬到2萬不等，影響人數超過60人。臉書粉專「政客爽」就拿阿根廷足協也欠薪，酸與台灣足球87分像，更PO出一張關係圖，把梅西與足協理事長鄭文燦連成關係網。

根據《TVBS新聞網》報導，立法院5日聯席會審查「國家運動科學中心設置條例草案」，立委王婉諭表示，中華民國足球協會有長期積欠薪資的情形，教育部次長、體育署代理署長林騰蛟表示「目前已經協助處理」。王婉諭繼續追問，強調積欠薪資的情況一直以來都有發生，應該如何處理？林騰蛟表示，最近足球協會改組，可能在行政部分產生空窗，這部分會加強督導協會。

報導中，匿名裁判B先生說，他本身就被欠款2-3個月，金額落在3-5萬，以往足協的確會在比賽結束時現場給現金，但去年調整成匯款模式，剛開始還有準時給付，不過從今年上半年開始出現延遲，一場比賽裁判費最高2-3千，最少幾百塊錢不等，視裁判經驗和比賽層級而定，「若是全職裁判，生計影響的確非常大。」

政客爽今(21日)在臉書發文附圖，引用「台灣網路關係圖協會」的做圖開酸：「其實台灣足球也跟阿根廷足球87分像」。

只見在這張「台灣與世界盃冠軍關係圖」中，桃園市長、足協理事長鄭文燦在右上角，鄭文燦目前管理中華足協，但中華足協在行政程序上欠薪裁判，還對轉播商欠錢（轉播商當然也轉播了阿根廷足球巨星梅西）。而反觀阿根廷足協也曾對球員欠薪，因此與阿足協87分像的我方足協，竟能讓鄭文燦與梅西扯上關連。

還有網友酸：「陳吉眾絕對是踢球的絕世高手，他上場今年沒有梅西的事了」、「台灣真的很可惜，如果政府官員願意去踢足球，哪輪得到梅西西螺姆巴珮（政客爽：笑死）」、「一天到晚黑棒協，羽協，體操協，結果他們自己人掌握的足協先出事」，還有人PO出「樂天女孩八美抬鄭文燦圖」虧：「阿燦心心念念的可都是棒球啊！」