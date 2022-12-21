「新式衛星無限量數據通訊＆船員Wifi說明會」近日前進高雄舉行。（柯宗緯翻攝）

國內最大、最具規模全方位海洋通訊專業公司「相宇企業」，2019年引進美國低軌道IRIDIUM NEXT新世代銥衛星通訊設備營運，全面提升海上寬頻網路覆蓋率，提高船舶網際網路通訊品質，大幅降低船舶出海上網費用，提供航海船舶客戶語音、視訊及網路服務，近日到高雄區漁會漁業大樓舉辦說明會向漁業界推廣。

該場「新式衛星無限量數據通訊＆船員Wifi說明會」，由相宇企業、Iridium衛星、Intelsat 衛星及Intellian衛星設備等廠商主辦，高雄區漁會、鮪魚公會、魷魚公會協辦，展示會中將介紹新式衛星無限量數據應用－VSAT無量數據衛星系統、銥衛星Certus海事衛星全方位通訊系統、船員Wifi衛星節流量App通訊軟體及管理船員海上衛星通訊自動控管系統，並討論馬斯克星鏈計畫（Starlink）低軌衛星情報等。

銥衛星Iridium的台灣獨家代理相宇公司董事長周相宇表示，全世界早就有低軌衛星－銥衛星在營運了（Iridium衛星高度780公里）！GARMIN生產的inReach衛星手機，也是使用銥衛星模組及銥衛星的低軌衛星通訊系統，通訊品質「有口皆碑」，期待藉由這次舉辦的衛星應用展示會，嘉惠漁業界，增進船員出海作業的生活品質。

周相宇提到，儘管過去船員可以使用船用無線電通訊，但通訊信號普遍不穩定，或是只夠船長等少數人緊急連絡之用，衛星頻寬不夠全部船員可以透過Wifi 連網，不能同時使用自己的手機App通訊軟體連絡。

周相宇強調，這些缺點本公司己研究開發出衛星WiFi船員專用通訊軟體ETalk，已提供赴阿根廷的魷魚船員使用，能降低使用較小流量頻寬及減少通訊App背景流量與廣告流量方式，以實現船員普及使用自己手機通訊App，透過Wifi上網通訊的需求「暢行無阻」。

高雄區漁會理事長謝龍隱提到，低軌星鏈計劃衛星（衛星高度550公里）話題日夯，AlT及行政院大力推展遠洋漁船使用衛星通訊Wifi供外籍船員可以和家人及朋友連絡，增進船員出海作業的生活品質，盡享線上影音娛樂不累格，也可以防範船上虐待漁工事件發生，對船員是一大福音。

台灣區鮪漁公會總幹事李冠廷指出，今年漁業署也推出鼓勵漁船安裝Wifi補助，漁業三大公會（鮪魚公會、魷魚公會、圍網船公會）也積極配合漁業署推廣旗下會員安裝。此外，工業局也有補助廠商對低軌衛星的研究案，扶助台灣低軌衛星供應鏈，包括鴻海等大企業，期盼望能在低軌衛星市場分一杯羹。