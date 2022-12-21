轎車「未打方向燈」左轉，遇到對向高速欲「搶黃燈」機車騎士，2車對撞後騎士噴飛數公尺遠，轎車事後疑似還「補打方向燈」。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

新竹竹科園區三路接寶山路路口19日發生驚悚車禍，一輛轎車未打方向燈左轉，遇到對向高速欲「搶黃燈」機車騎士，2車對撞後騎士噴飛數公尺遠，轎車事後疑似還「補打方向燈」，遭網友痛批是鬼切害死人，也有人認為雙方都有肇責，目前警方將依據監視器畫面依法究辦。

臉書「新竹爆料公社」曝光事發影片，園區三路接寶山路的一處路口，一輛轎車準備左轉時，對向一輛車速相當快的機車迎面撞向車頭，2車對撞後，騎士當場噴飛，全身騰空翻滾數圈後，摔落在車身外約莫10公尺處，轎車車頭也被撞毀，保險桿疑似遭撞斷，零件噴飛，機車甚至卡進車頭內。

影片中機車的車道已經轉為黃燈，騎士疑似是搶黃燈，才來不及反應而撞上準備左轉的轎車，但轎車當時也沒有打左轉燈，兩方均有過失，網友留言「汽車沒打方向燈什麼意思啦！二輪的騎這麼快是要去哪裡」、「新竹寶山路，又叫作新竹山寶路」、「不打方向燈，想切就切，家裡應該很有錢」、「轎車一定肇責大，轉彎車就算了還不打方向燈」。

也有人留言「摩托車搶快」、「超速，應注意而未注意，轉彎車沒禮讓且沒打方向燈」、「沒有打方向燈，提早切西瓜轉彎，汽車全責結案」、「一個個騎快遇到一個三寶駕駛，兩邊都有過失，開車的責任最大，結案」、「鬼切垃圾轎車還事後補方向燈」。