楊梅區公所推動社區營造計畫，社造團隊成員前往市場內訪問森咖啡老闆，記錄在地老店轉型的故事。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所今年推動社區營造計畫，社造團隊走入楊梅3大公有市場，調查人文歷史，日前推出「梅好的市」主題遊程，帶民眾導覽市場、街區及廟宇發展軌跡，獲極佳迴響。公所將市場文史調查成果彙整成電子刊物，除介紹市集生態外，也探訪在地美食、介紹客家米食，帶民眾挖掘楊梅市場的傳統、創新、異國文化與美味。

楊梅區公所人文課表示，這次是楊梅首次執行以市場為主題的文史調查，從前做過在地信仰、富岡慢活等面向，今年花費將近3個月時間，由年輕團隊努力挖掘3處市場發展軌跡，向在地店家一一探詢，且因團隊非本地人，更須事先做足功課，才能進一步掌握歷史脈絡。

人文課提到，團隊將調查成果匯集成電子刊物《楊光正好、來點梅好》，民眾可至楊梅社區營造臉書專頁觀看，約30頁內容，不僅帶領大眾看見楊梅，也讓在地人對故鄉有更深認識。

《楊光正好、來點梅好》刊物中，介紹為何在楊梅車站周邊不到1公里內就有3處市場及各自發展現況，包括第一公有市場、第二公有市場與大成公有市場，雖部分建物老舊，但周邊街區與攤商都相當熱鬧，形成不同市集生態。團隊也探訪市場內3間店家，包括森咖啡、香圓食品與阿香法國麵包，收錄老店轉型、復興家業與新住民生活故事。

此外，刊物裡也介紹紅粄、菜包、鹼粽等知名客家傳統米食的口味、口感及各代表不同意義，還畫有地圖標示出市場裡與周邊街區的美食和傳統店家，50間商家等著民眾從市場為起點發掘楊梅特色。

人文課表示，楊梅社造計畫將持續進行，明年除繼續深耕楊梅地區，也要開發埔心一帶，逐年讓楊梅4大地區都成功推廣，盼地方多多支持，協助推廣或貢獻相關資源，同時也鼓勵社區團體能提案爭取經費補助，盼在地青年或熱心民眾加入社造行列，可主動與人文課聯繫，激發出社造新想法。