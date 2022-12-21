再現影像製作公司攜手友達光電，在中影製片廠打造全台灣首座LED攝影棚，提供拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務。

再現影像視覺特效總監郭憲聰表示，LED虛擬製作是新技術，也是影視產業趨勢，能夠解決氣候與時間問題，節省人力成本，讓影視製作有無限的可能。期盼這座高規格LED攝影棚給台灣影視產業帶來新的碰撞，並與國際影視產業接軌。

友達光電技術長廖唯倫表示，再現與友達合作，透過建置電影級的LED虛擬攝影棚，開展虛擬製作技術的創新場域，在這個攝影棚內拍片可以像在戶外拍攝一樣精準。

導演紀柏舟指出，虛擬空間也提供演員沉浸式拍攝感，更容易投入角色情緒。目前與Netflix影集《乩身》、徐漢強執導電影《鬼才之道》劇組討論LED虛擬攝影棚拍攝規劃中，期待正式呈現給大眾。

近年全球影視產業受疫情影響，虛擬拍攝技術受到重用，再現影像致力於研究新技術及資源整合，與友達光電聯手打造一座180度沉浸式半圓弧LED虛擬攝影棚，強化台灣電影產業邁向國際的競爭力。

這座全台灣首座擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，主屏使用友達1.95小間距LED屏幕，能大幅降低拍攝時摩爾紋的出現機率，擁有99％DCI-P3色域，高刷新率也能減少閃屏現象，藉由高畫質、高色彩飽和度，使畫面更加細膩擬真。

再現影像製作擁有完整製作團隊及VFX特效製作團隊，參與《返校》、《消失的情人節》、《緝魂》、《詭扯》、《逆局》、《村裡來了個暴走女外科》、《罪後真相》等影視作品，提供完整的製作流程與最高品質的視覺效果。