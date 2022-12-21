彰銀射箭隊成員於「2022年世界室內射箭系列賽-台北250站」比賽告捷，於分齡賽U21反曲弓組成績亮眼，吳昱明獲男子金牌、徐湧寓獲男子銅牌、徐渝涵獲女子銅牌，索煒哲獲公開男子組第四名。

2022年世界室內射箭系列賽賽期自今年11月中旬到明年的2月初，比賽地點依序為盧森堡、臺灣、法國、美國，最終總決賽在美國舉行。台北站賽事由世界射箭總會及中華民國射箭協會共同籌辦，於12月8日至11日在國立體育大學舉行，吸引世界各地好手參加，彰銀射箭隊的選手發揮堅強實力，獲得一面金牌及二面銅牌的榮耀，於國際賽事嶄露頭角，表現優異。

彰銀扶植體育發展，今年成立射箭隊培育優秀潛力選手，成員大多為大學及高中在學學生，期許能成為台灣之光推手，做他們強而有力的後盾，讓選手可以無後顧之憂，全心投入訓練，努力締造佳績，進軍亞、奧運，為國爭光。彰銀深耕基層體育、贊助推展體育活動的努力，今年也獲得教育部體育推手獎的肯定。

未來將積極尋找適合之贊助對象，如偏鄉、清寒的體育選手等，持續培育更多優秀人才，支持多元體育賽事，推廣全民運動風氣，提升我國國際體育競爭力。