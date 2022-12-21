因物價上漲達到標準，財政部今日公布，企業基本稅額（最低稅負）免稅額從50萬元，調整到60萬元，估計受惠企業大約200家、影響稅收大約4500萬元。

財政部表示，明年度各項稅目有調整為兩項，其一是有關企業基本稅額的免稅額2023年度適用平均消費物價指數較2013年適用的指數相較，上漲幅度達到10.55％，已達到應該調整的標準，所以將其免稅額將從50萬元增加到60萬元。

其次是遺產稅配合《民法》修正，成年年齡將20歲調降18歲，因此繼承人年齡的認定也有所調整，根據財政部估算，以2019年來看死亡人數為17.6萬人，有申報遺產稅15.5萬件，其中包含未成年者僅6700件，而需要繳稅只有214件。

值得注意的是，今年物價直線飆漲，許多稅的免稅額、扣除額2024年度都可望觸及標準而調整（2023年公布），其中最受矚目的就是綜所稅的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙扣除額、課稅級距、及計算退職所得定額免稅的金額，由於物價指數較距離上一次調整適用的物價水準增加2.98％，距離調整門檻僅差臨門一腳，預期2024年度可望調整，2025年民眾報稅時受惠。

另外，個人的基本所得額免稅額670萬、保險死亡給付免稅額距3330萬離上一次調整物價成長率已經達到9.49％，也鄰近調整門檻10％相當近，2024年度也可望調整。

遺產稅的不計入遺產總額金額如被繼承人日常生活必需的器具與用具89萬、被繼承人職業上工具50萬、各繼承人的扣除額等也有望2024年度調整。