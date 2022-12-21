《靜_E》主海報，精心製作的A.I.戰鬥機器人外觀相當引人注目。（Netflix提供）

Netflix將再度與以電影《屍速列車》樹立韓國型喪屍題材的新里程碑，更以最黑暗的反烏托邦世界觀代表作品、Netflix獨家影集《地獄公使》，在亞洲甚至全球引爆話題的電影名導延尚昊攜手合作，推出科幻電影《靜_E》，今（21日）公開首波主海報與正式前導預告，金賢珠從影以來最震撼變身，將以戰鬥機器人勇猛之姿帶給觀眾全新驚喜，而該片也是已故演員姜受延的遺作，將讓粉絲們緬懷這位傳奇巨星的風采。

該片描述末日後的22世紀，人類因急劇氣候變化而離開廢墟般的地球移居到避難所，沒想到卻在其中引發內戰，為了終結內戰，A.I.開發公司「克羅諾德」負責開發大腦複製、測試機器人戰鬥力的尹書玄（姜受延 飾）複製了曾在無數次作戰中獲得勝利的尹靜依（金賢珠 飾）之大腦和外觀，開發出了最佳戰鬥機器人「靜_E」（金賢珠 飾）來解決問題，並將決定殘酷的輸贏。正式前導預告裡可看到，A.I.開發公司像是以廣告的方式宣告最強尖端技術誕生的戰鬥機器人將打造更安全的世界，但最後卻又以快速畫面呈現這具戰鬥機器人過去震撼刺激的記憶，讓人不禁好奇這機器人的過去。

每部作品都以空前絕後的想像力展現韓國電影未來的延尚昊導演，這次將以22世紀末的大腦複製實驗之新鮮題材開啓韓國科幻電影的新紀元。《靜_E》將於2023年1月20日（五）在Netflix全球190國獨家上線。