許多家長時常會為了孩子們的回家作業傷透腦筋。一位爸爸近日分享小一兒子的數學作業，直呼「怎麼那麼難？」，苦思之後仍無法順利解答，因此只好上網求助。不過許多人看了之後，紛紛發現其實題目本身很簡單，「這個數學是在考中文的理解」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「求救啊，我兒子小一的數學作業怎麼那麼難，求網友們幫忙解算法」。題目則列出一串數字排列，第14個數字是8，最後一個數字是16，要求解題者填空，「排在第16個的數是X，它的前面共排了X個數」、「13排在第X個，10排在第X個」、「排在22後面一個的數，是排在第X個」。

許多網友說明，只要理解題目意思後，就能夠順利答題。（翻攝自爆怨2公社臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這個數學是在考中文的理解」、「有時候不是數學太難，是中文的理解跟說明很難…」、「文字遊戲，哈哈哈」、「排列問題，把順序都寫起來不就很清楚了」、「不要看數字，看排列順序就好，很單純不要想太複雜」，也有網友打趣說，「小朋友不要盜用你爸的帳號來問答案，自己的功課自己寫」、「自己的功課自己寫啊小朋友」。

事實上，理解題目意思後就能發現，答案是「11、15、21、28、24」。經過解答後，原PO也坦言，自己是因為被圈圈內的數字誤導才無法順利解題，經過網友提點後才終於開竅。