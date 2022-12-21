精準醫學檢測廠金萬林（6645）在新冠檢測及癌症等健康醫療雙策略加持，前11月營收6.29億元，年增14.13％；其中，Covid-19檢測試劑及PCR檢測營收比43％、代理設備24％、其他精準醫療產品及服務營收比達33％。明年伴隨全方位基因檢測接軌國際，搭配台美實驗室發展升溫、發酵，營運可望延續今年成長力道，並規劃伺機送件申請上市。

金萬林總經理楊文明表示，金萬林美國子公司『Gene on Link LLC.』已獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心CMS的『CLIA認證』，可執行高複雜度檢測，實驗室檢測報告和數據也獲得美國醫療保險、救助機構及美國FDA認可。未來配合510（K）要求生產規劃GMP廠，完成自有實驗、生產代工及銷售的完整產業鏈，切入生技CDMO委託開發及生產，搶攻國際訂單。

著眼高齡化及後疫情時代愈見活絡發展的健康檢測、準醫療服務趨勢，金萬林2022年在台美兩地實驗室購入上億元精密設備，包括購入全球最高通量多功能定序儀NovaSeq 6000 NGS次世代定序可廣泛檢測出多個不同基因變異，使癌症治療有更多選擇。

楊文明指出，人體內約有兩萬個基因，其中約300個基因和癌症有關，金萬林在臨床次世代基因定序服務與腫瘤伴隨式診斷，有相當扎實的基礎和經驗。全球癌病治療年花費800億美金，國內癌症患者約80萬人，精準基因檢測可找到更多可能治療機會。

此外，金萬林今年增加Waters高階檢測設備，提供更完整代謝體檢測；只需少量血液樣本，可分析體內多種胺基酸濃度，胰島素敏感性、脂蛋白膽固醇，給予適當醫療建議。

楊文明說，金萬林實驗室『CLIA認證』可加速自行研發的Covid-19試劑、猴痘試劑等檢測試劑申請美國FDA 510（K），讓認證所需的臨床試驗數據，不需要委外進行實驗，一條龍完成。美國市場將持續增加合作醫療機構，並計劃與各大保險公司簽約，將金萬林Gene on Link LLC.基因檢測納入保險給付，讓基因檢測成為保險理賠醫療療程的剛需產品。