公平會21日委員會就冠德建設銷售「冠德泰極」建案，在網站廣告登載德國Duravit品牌馬桶圖片，另在廣告DM上宣稱使用「24小時防塵有氧換氣窗」，一案進行審查，結果認定為「足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示」，也就是廣告不實，並處新台幣120萬元罰鍰。

冠德一案，公平會表示，創下公平會處理建商廣告不實的新案例。公平會調查發現，冠德建設公司設置專屬網站推廣案關建案，網站登載建案所使用馬桶圖片並註明「德國Duravit衛浴」，然而實際配置內容僅馬桶座體為Duravit品牌且外型與廣告所示不符，屬虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平會也發現，冠德建設廣告DM宣稱建案使用「24小時防塵有氧換氣窗」，惟實際交付者為氣密窗配置紗窗，並非於同一扇窗同時具備防塵及換氣功能，公司交付產品功能與廣告宣稱不符，也屬虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平會表示，冠德的建案為預售型態，銷售期間廣告內容之正確性甚為關鍵，雖馬桶、窗戶等價格占整棟房價比例甚低，但是，廣告仍具有招徠效果，對於消費者作成交易決定當具有一定影響，業者對於廣告內容負有真實表示的義務，即使細節也不能輕忽，以免觸法。