陳福海(右)表示就任後會立即著手協調縣府資源，務必做到鄉親都能在除夕當晚共進團圓飯。(圖／陳福海服務處提供)

農曆春節倒數1個月，為了提早瞭解春節疏運台金交通的整備情況，縣長當選人陳福海今(21)日特別走訪金門民航站聽取最新疏運整備現況，並參與2023年春節疏運業務協調工作會議。陳福海肯定疏運團隊犧牲假期與陪伴家人的時間，就是要讓鄉親能順利返鄉，上任後也會如同以往，給予疏運團隊最大的支持與協助。

金門航空站主任洪念慈表示，因應明年春節假期長達10天，加上台灣整體疫情防控走向共存，預期將有大量旅台鄉親返鄉過節以及台灣遊客湧進金門，已啟動第三波加班機申請，盼能滿足民眾旅運需求。

2023年春節疏運業務協調工作會議由金門航站主任洪念慈主持，邀集航站幹部、立榮航空、華信航空、軍方疏運代表，與縣府業管單位共同討論各項工作需求與議題。陳福海在會議開始前先向與會代表說明，當選後就開始縣政工作的準備，對於春節疏運更是重視，就任後會立即著手協調縣府資源以配合航站疏運團隊，務必做到鄉親都能在除夕當晚共進團圓飯。

洪念慈指出，今年春節假期的確比較長，目前金門航站已經完成兩波加班機的爭取，各航空公司陸續受理訂位開票，航站也正準備第三波加班機的規劃，同時持續改善機場臨時性候補資訊的計算統計方式，屆時會有更精準的數據以利臨時加班機需求的評估。

針對1月的疏運整備，華信航空經理黃世賢表示，目前開出的除夕前後班機已滿載，正在向總公司爭取華航737-800大客機投入台金疏運工作。立榮航空主任邵銀鎻也表示，該公司三波加班機台金共六條航線，將提供六萬餘位的載運量，目前看來返鄉單向性的需求較高，除夕前返金與年初四後的返台人潮較多，屆時若有臨時性需求加班機也希望縣府能多給予支持。