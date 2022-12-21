山中柔太朗首次接演BL劇，顏質與高冷形象很吸睛。（GagaOOLala提供）

全新BL日劇《糖果色的戀愛反論》請來國民姊夫AKIRA師弟「FANTASTICS from EXILE TRIBE」成員木村慧人，與「M!LK」成員山中柔太朗合作搭擋，在寒冷的聖誕節與跨年給予觀眾最甜蜜溫暖的愛戀，上週五播出首集便出現壁咚、耳朵吹氣等令人臉紅心跳的畫面，狂撒糖的福利就是要讓觀眾看得小鹿亂撞，高還原度的場景與內容更被原著作者夏目維朔親自掛保證「喜歡漫畫的你也會滿意這部日劇」。

該劇改編自賣出超過100萬冊同名漫畫，講述週刊記者尾上聰（木村慧人飾）默默把同期的八卦組記者蕪木元治（山中柔太朗飾）當成競爭對手，不料某天因為職位調動，2人成為必須共事的搭擋，然而個性不合也導致雙方衝突不斷，就在追查案件的過程中，尾上聰意外發現自己竟喜歡上了蕪木元治！面對愛情與工作他會如何抉擇？這對不斷鬥嘴的職場冤家最終有辦法相親相愛嗎？劇情發展耐人尋味。

同志影音串流GagaOOLala搶下台灣獨家首播版權，第1集上架果然氣勢如虹，不只在台灣拿下全平台收視冠軍寶座，在台灣、英國、泰國、印度、澳洲等63國穩居冠軍，美國、德國、法國、巴西、荷蘭等43個國家攻佔亞軍，新加坡、香港、韓國等118個國家（地區）也位居第三。全球都有極高討論度，網友直呼「顏質一百分！又尬又甜的類型適合養肥一口氣看才會很上頭！囤著等後面！」，紛紛大讚本劇首集就有好的開始。有暢銷漫畫背書的故事情節和雙帥主角灑糖餵糧，讓人無法棄劇也進而更支持2位演員。

本週五（23日）早上10點，GagaOOLala將播出第2集，木村慧人飾演的尾上聰轉八卦記者後漸漸上手並懷疑自己是否喜歡上了山中柔太朗飾演的蕪木元治，蕪木卻勸阻尾上趁各種淪陷前，趕緊調離現職。尾上感受到蕪木的帥氣、香味再加上溫柔體貼，一擁而上把自己獻給了蕪木，蕪木會不會接受尾上的情感將成為2人相愛還是相殺的關鍵。