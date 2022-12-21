美國近期擴大對大陸半導體禁令，長江存儲、鵬芯等巨頭或有資金的潛力企業都被列入實體清單，並聯合荷蘭、日本等盟國限制半導體設備對陸出口，被外界視為2大經濟體緊張關係升溫。美國財經媒體指出，值此之際，大陸正在爭取美國盟友的支持，包括澳洲、南韓和德國等國家。

美媒Benzinga報導，澳洲外交部長黃英賢近日訪陸會見大陸外長王毅，這是近4年來首度訪問大陸。大陸國家主席習近平表示，大陸將堅持相互尊重、互利雙贏原則上推進與澳洲的關係，「我高度重視中澳關係發展，願同澳方一道努力」。

而在此前，大陸敦促德國在不受「第三方」的干涉下，促進雙邊關係的良好發展。習近平與德國總統泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）通話表示，大陸支持歐盟戰略自主，並希望歐洲堅持中歐為戰略夥伴的基本定位，堅持雙邊關係不針對、不依附，也不受制於第三方。

此外，大陸外長王毅在上周與南韓外長朴振的視訊會談中，呼籲南韓抵制美國的單邊霸凌，以及晶片出口限制。

報導指出，隨著美國晶片出口禁令全面升級，加劇大陸與拜登政府間的緊張關係，近日華府更將逾30家的陸企列入實體清單，其中包括記憶體巨頭長江存儲。另一方面，在美國升級晶片禁令後，大陸向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，指控美國威脅全球供應鏈穩定。