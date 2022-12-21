苗栗縣芎姓男子2019年間前與姚姓女子交往，因某日姚女醉倒流東溪橋，男卻將姚5歲兒子放其身邊，因深夜時段，母子慘遭1輛自小客車撞擊，男童送醫傷重不治，一審認為芎交付的地點非無人可救助場所，判無罪，上訴二審認定男子有遺棄致死的間接故意罪，改判芎1年6月徒刑。

判決書指出，芎姓男子與姚女當時為男女朋友關係，與姚的5歲兒子等3人同居，2019年8月某晚，芎與姚女當時準備回到住處附近菜園的工寮休息，但是當時姚女飲酒呈現喝醉狀態，體力不支、倒臥在工寮附近的流東溪橋上，芎即返回住處。

二審認為，監視器有拍到芎與男童徒步前往流東溪橋，當2人抵達時，姚女已經酒醉而倒臥於橋上，後來回工寮睡覺，沒多久，1輛小貨車行經車禍點，閃避不及而撞擊男童及姚女，導致男童右側頭部五處開放性傷口、右肩開放性傷口且骨頭外露、左大腿變形等傷害，並於同日送往為恭醫院急診，結果傷重不治。

芎辯稱，男童不是他從家裡帶的，是姚女帶的，他是回頭去找，後來才把男童帶到姚女旁邊；姚女稱，她不知道後來芎有把男童帶到她身邊，也沒有印象芎跟她說過什麼，之後直到手忽然很痛醒過來，才發現男童躺在地上。

一審認為，因芎男交付男童時，是放置於一個可予救助的場所，不認為男童處在生命危險狀態，最後因事證不足判芎無罪，但二審認為男童當時僅5歲，而姚女酒醉無法妥善照護男童，事發當時近深夜，車輛往來之流東溪橋，無照明設備、視線昏暗，有遺棄犯意，撤銷原判，改判1年6月徒刑。