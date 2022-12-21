立法院內政委員會今天初審通過《平均地權條例》部分條文修正案，即打炒房條款，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5,000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案也建立檢舉獎金制度。

經過上午詢答和下午實質審查後，朝野立委皆同意主要條文按行政院版通過，儘速完成委員會審查，送入院會審議，預計本會期明年1月13日結束前，可以順利完成三讀。

初審通過條文明定，若散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售明顯影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，可按交易戶數，處新台幣100萬元以上5,000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。

初審通過條文中，也新增檢舉制度，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中，提充一定比率金額作為獎金。

本次修法有5大重點包括：限制換約轉售、重罰炒作行為（最重可罰5,000萬元、並可連續處罰）、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約需申報實價登錄（預售屋買賣契約有解約情形，建商應於30日內申報登錄，違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元）

內政委員會召委王美惠最後裁示，本案提報院會討論前，不須經朝野協商。