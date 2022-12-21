台灣虎航（6757）申請股票上市案，因配合長期經營發展目標，於今（21）日調整改以申請創新板股票上市，為今（111）年第4家國內台灣創新板申請股票上市。

台灣虎航今天在興櫃以30.35元下跌3.68％作收，收盤均價為30.45元。

台灣虎航公司負責人為陳漢銘，公司實收資本額40億元，主要產品為民用航空運輸等，去（110）年稅前純損28.21億元，每股稅後虧損7.19元，今年前三季稅前純損更擴大至30.83億元，每股虧損達6.15元。