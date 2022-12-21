伯大尼家園從電梯連接到房間園先潔白的的牆面，隨著使用時間的推移，多了許多髒汙、腳印的痕跡，還有孩子說：「梯廳的白色牆面『很像醫院』」，家園的老師們開始萌生了改造梯廳空間的想法，但礙於經費限制，計畫遲遲無法實際推行執行。因此，等家寶寶協會開啟「『窩』想和在你一起」募資專案，期望能夠達成育幼院全體夥伴的願望。

過程中等家寶寶協會也非常重視孩子們的想法。在與育幼院老師們來回討論了幾次之後，最終找到了3位有機會可以合作本次改造計畫的插畫家，再交由伯大尼兒少家園的孩子們來進行票選。最終結果，由基督徒插畫家巧巧小橘頭Gtall Studio拿下本次票選冠軍。

本次的梯廳改造計畫共要施工的三個樓層，將分別以「信、望、愛」作為繪製主題，負責本次牆面設計的插畫家巧巧，受到經典尋寶遊戲「威利在哪裡？」的啟發，提出了將牆面設計融入遊戲「找找耶穌在哪裡！」的想法，希望將童趣的遊戲帶進為伯大尼兒少家園孩子們的生活。

今年聖誕節，等家寶寶協會推出《2022等家寶寶聖誕傳情》期間限定的特別企劃「窩想和你在一起」──育幼院家園修繕基金募集計劃，除了為伯大尼兒少家園募集梯廳美化的經費，還有幫助聖方濟少女之家募集家園整建的經費，目前聖方濟少女之家經費已募集達標；伯大尼兒少家園經費則尚在努力募集中。