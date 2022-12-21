風度之夜「學生最愛年度十大國片」票選結果出爐。（風度影業提供）

風度影業自今年3月起籌辦「風度之夜」學生專屬品牌電影主題活動，以電影包場活動加上主創團隊映後分享及電影主題講座。適逢歲末年終，風度之夜首度舉辦「學生最愛年度十大國片」票選活動，號召破千名學生熱情參與，從2022年初至12月8日以來發行的57部國片中，遴選23部今年度全台累積超過200萬票房、曾經入圍或榮獲國內外影展獎項的國片，並請學生們票選出最終10部作品作為年度十大國片。

本次票選活動結果，由原住民電影《哈勇家》以418票摘冠，可見眾多學生皆受片中真摯動人的家庭篇章，以及演員群自然純樸的表演詮釋所感動；陳潔瑤導演與演員群現身風度之夜包場映後活動時，同學們也紛紛淚推力挺：「非常溫暖真實的電影，看完有種跟哈勇家變成同家人的感覺。」、「感動非凡，今年看過最具穿透力的電影非《哈勇家》莫屬。」

現象級恐怖片《咒》作為票房1.7億元作收的年度最賣座國片，以33票些微差距成為第二名，播映後，也蒐集到同學的驚嚇回饋：「將詛咒題材發揮到淋漓盡致的傑作，看完重拾了對台灣恐怖片的信心」、「觀影後立刻決定，回家開燈睡覺一個禮拜。」票選結果第3名則是由雙男神組合張孝全、陳昊森聯合主演的犯罪懸疑電影《罪後真相》。第四至十名則為《該死的阿修羅》、《神人之家》、《流麻溝十五號》、《一家子兒咕咕叫》、《我吃了那男孩一整年的早餐》、《小藍》與《童話・世界》。

得知《哈勇家》於「學生最愛年度十大國片」票選榜單奪冠，甫獲金馬最佳導演獎的陳潔瑤導演表示：「很開心受到學生觀眾的支持肯定，也讓原民文化傳統能被年輕族群看見與傳承。看完《哈勇家》想家的話，別猶豫了，快回家吧！」《罪後真相》製片黃棋帝表示：「能讓學生共感，非常開心。」《神人之家》導演盧盈良分享：「這是一部講述家庭情感凝聚的片，願學生影迷能在觀影過後，感受到羈絆在心中的重量。」《小藍》導演李怡芳也表示：「謝謝大家喜歡這部描繪青少女情慾的作品，希望這部片能夠鼓勵更多學生在面對情慾與愛的關卡時，釐清自己需要什麼。」

最終遴選出的十部電影中，風度之夜曾選映《哈勇家》、《咒》、《罪後真相》、《該死的阿修羅》、《神人之家》、《小藍》等6部片，藉由多元題材的電影放映，刺激學生影迷的觀影味蕾，並搭配精心規劃的主創團隊映後分享活動，為學生觀眾帶來驚喜滿滿的觀影體驗。自3月活動舉辦以來，已吸引累積近7000名學生加入Line官方帳號會員，全台現已共計超過133所學校、468個系所的學生加入風度之夜行列，未來風度之夜亦將於2023年開始拓點前進台中，邀請更多年輕學子走入戲院感受大銀幕魔力，藉由培養學生族群觀影習慣，讓年輕人愛上看電影，更愛上看台灣電影。