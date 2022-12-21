台中港32號長榮貨櫃碼頭，11月16日開櫃時發現一具美籍金髮女屍，身上攜有證件，因死亡多時難從外觀辨認。警方指出，經台中地檢署相驗、解剖後，發現女子「胃部空空」，疑因長期飢餓致死；因血液等化驗仍未出爐，是否存有毒物影響死因仍待釐清，迄今尚無家屬前來認屍。

警方指出，台中港務警察總隊於上月16日下午接獲民眾報案，指32號碼頭驚傳空貨櫃內有屍體，該貨櫃從美國洛杉磯抵台，於在海上漂1個月，40呎的貨櫃中除女子包包、隨身物品外，並無其他物品，警方檢視死者證件，研判應是來自美國堪薩斯州41歲的女子。

檢方在11月22日解剖相驗，採集臟器、血液等檢體送法醫研究所釐清死因；初步發現女子體內並無食物殘渣，身上亦無明顯外傷，加上現場鑑識發現生前曾在貨櫃內有走動痕跡，不排除女子在黑暗的貨櫃中飽受飢餓煎熬而亡。女子血液中是否還有中毒或其他藥物跡象與死因相關？尚待詳細報告出爐才能進一步釐清。

警方強調，該女子遺體目前尚在台中市立殯儀館冰櫃中，雖然已透過外交系統、美國在台協會（AIT）與美國警方聯繫，確實有找到該女子的美國家屬；但至今仍未傳出家屬要來台領回遺體的消息，讓女子屍體仍冰存在殯儀館，客死異鄉卻久等不到家屬前來認屍，令人不解。