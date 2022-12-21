日本女星華原朋美與安室奈美惠同為1990年代東亞代表性女歌手，有「平成歌姬」的美稱，曾創下許多百萬銷售單曲的佳績，2007年遭經紀公司解雇，開始長期暫停演藝事業，人氣也隨之下滑，之後更在節目上承認自己靠吸毒療情傷，誇張的舉動讓人氣一落千丈；先前傳出與經紀人丈夫離婚，她委屈落淚否認，並表示正在積極治療想懷上孩子，沒想到近期卻宣布離婚消息，讓外界感到意外。

華原朋美2021年8月嫁給經紀公司社長兼經紀人大野友洋，不料結婚沒多久，男方就被爆料離過婚，且和前妻有3個小孩，甚至曾對前妻家暴，一度打到對方額骨變形，華原朋美則拍攝影片，認了媒體報導屬實，透露自己被丈夫欺騙否認結婚，當初拿出戶籍資料是新的所以相信了對方，她當時覺得自己被騙婚，後來大野友洋公開道歉才平息風波，之後兩人再傳離婚消息，夫妻共同錄影片表示沒有離婚，在積極準備懷孕中。

華原朋友近日接受雜誌《週刊文春》採訪，透露與大野友洋已經離婚，將於12月31日退出丈夫經營的經紀公司，她表示結婚前曾問過前夫的婚姻狀況、債務等等，前夫全說沒有，等到新聞報導才知道自己被騙，並在今年5月協議離婚，不過前夫曾多次表示會改，所以她還是繼續假扮夫妻，曬出兩人親吻旅遊的照片；這段感情後來因為薪水問題徹底惡化，華原朋美發現前夫疑似私吞薪水，令她感到不滿，因此選擇公布離婚消息，並於月底退出經紀公司，徹底與前夫劃清界線。

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