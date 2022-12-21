「青青格麗絲莊園」港點百匯，提供超過60種以上餐點吃到飽。(青青格麗絲莊園提供)

「青青時尚花園」2022年聖誕晚宴推出「海陸雙主餐」，肋排不可或缺。(示意圖／青青時尚花園提供)

這個周末就是令人期待的聖誕節了，青青婚宴文創集團旗下三大品牌，分別祭出歐式浪漫平安宴與蟬龍蝦吃到飽活動，迎接後疫時代第一個聖誕節。「青青格麗絲莊園」在12／24及12／25推出特別企劃，每人用餐加價299元加1成服務費，就能大快朵頤無限量供應的蟬龍蝦。另外，以絕美落羽松聞名的彰化「成美文化園」，上百棵落羽松形成了天然的聖誕樹大道，好拍好玩，是中部體驗聖誕氛圍的天然景點。

桃園「青青風車莊園」室內場館示意圖，平安夜為雙人座位為主。(青青風車莊園提供)

「青青格麗絲莊園」以港式婚宴菜系為主，在桃園累績不少人氣，也是親友宴飲聚會的口袋名單。歡慶聖誕，業者推出平安夜及聖誕節限時2天特別企劃「蟬龍蝦吃到飽」，民眾至「格麗絲港點百匯」用餐，每人加價299元外加1成服務費，就能爽吃蟬龍蝦，限時優惠更被饕客點名「吃一隻就回本」。另一項聖誕限定的「尋找拐杖糖」活動，用餐民眾能參加尋寶遊戲，集滿三支拐杖糖可獲贈一次抽獎機會，有機會抽中等同現金的會員點數。此外，即日起到12／31止，業者推出「DRESS CODE」，只要穿著紅色、綠色至港點百匯用餐，完成指定條件，即可參加抽獎活動。

「青青時尚花園」士林花園館與桃園風車莊園館2022年聖誕晚宴則推出「海陸雙主餐」，從前菜沙拉開始，兩館分別端出鮑魚／干貝開啟聖誕饗宴序幕，主菜祭出口感緊實的夏威夷果焗烤龍蝦／焗龍蝦香濃起士，主餐類提供晚香鮮玉筍佐鮑魚／干貝明太子義大利麵；聖誕必吃的經典豬肋排也沒有少，在星空花園與浪漫燈光的環境中用餐，大啖干貝、龍蝦、鮑魚及肋排，暢飲主廚特調熱紅酒及鮮果汁，最後來份法式蘋果派／聖誕巧克水果杯收尾，浪漫指數破表。聖誕晚宴2人要價2980元加1成服務費。

成美文化園區內上百棵落羽松形成了天然的聖誕樹大道，搭配大型聖誕拱門，充滿節慶氣氛。(成美文化園提供)

落羽松11至12月是蒼翠空靈的綠色，結合聖誕節主題，業者打造全台唯一聖誕樹大道。(成美文化園提供)

擁有彰化最美落羽松步道的成美文化園，於11至2月期間舉辦「成美落羽松季」活動，園內上百棵落羽松形成了天然的聖誕樹大道，每顆落羽松都被裝飾上聖誕紅，搭配大型聖誕拱門，成為全台唯一能體驗被真實聖誕樹環繞包圍的秘境景點。

園方表示：「落羽松的獨特魅力在於顏色與意境會隨著時間變幻，各階段有不同美感。這次落羽松季活動特別依據不同顏色做主題搭配。11至12月是蒼翠空靈的綠色，正好結合聖誕節主題，打造全台唯一聖誕樹大道；1至2月逐漸轉成金黃色、紅褐色，將與春節活動做串聯，規劃一系列精彩市集與表演供民眾體驗。」適合情侶、親子出遊，一同感受節慶歡樂氛圍。

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