民進黨在九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌向總統蔡英文口頭請辭，獲得慰留，卻傳聞內閣預計明年1月改組。前民進黨立委沈富雄表示，他自己膽子是很大的，碰到這種境界，膽子小得很，就是總統叫他去，他也不敢去。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中認為，蘇貞昌遞出口頭辭呈，蔡英文退回。也許有一句大家都沒有聽到，最可能就是「你撐著，因為我沒有辦法處理」，原因可能是現在大緊迫、情況太糟糕，一時也不曉得要怎麼樣才好，本來是桃園市長鄭文燦要接，現在出事情了，怎麼辦？然後要蘇貞昌撐著，等她過年以後想好，徵詢各個部會的可能候選人。

沈富雄接著表示，蘇貞昌也不能對外講。總統叫他撐著，他不得不撐。因為蘇貞昌多做一年，到總統改選完畢，或是做到下個月，他到這個境界，已經沒有什麼多大好處了，「撐」對蘇貞昌只有不好。

沈富雄坦言，若是明年內閣改組，即使總統叫他去，他也不敢去，他是膽子很大的，碰到這種境界，他膽子小得很。因為這是懺悔內閣，又要戰鬥內閣，什麼都要一點點，還有不能有派系包袱 。