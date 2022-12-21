新冠次世代雙價疫苗開打多時，但目前可選擇的僅有莫德納1款，永齡基金會創辦人呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，卻遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」。永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文加碼嗆蔡政府，引用《三國演義》諸葛亮罵王朗的話：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。名嘴黃揚明摘錄原文，還包括「奴顏婢膝」、「罪惡深重，天地不容」等字眼，讓網友看了驚呼「只引用前面4句已經很給面子了」。

永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文寫道：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」從文句中「廟堂、為官、殿陛、食祿」等字眼看來，諷刺政府的措辭意味可說極為明顯了。

媒體人黃揚明驚呼：「朽木、禽獸是很重的詞彙。請大家繼續看下去」，並指出這段話出自《三國演義》第93回「姜伯約歸降孔明／武鄉侯罵死王朗」。

黃揚明摘錄原文如下：孔明在車上大笑曰：「吾以為漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！吾有一言，諸軍靜聽：昔桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲凶，四方擾攘。黃巾之後，董卓、倔、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。吾素知汝所行：世居東海之濱，初舉孝廉入仕。理合匡君輔國，安漢興劉；何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容！天下之人，願食汝肉！今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨，興師討賊。汝既為諂諛之臣，只可潛身縮首，苟圖衣食；安敢在行伍之前，妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸於九泉之下，何面目見二十四帝乎！老賊速退！可叫反臣與吾共決勝負！」

原文：王朗聽罷，氣滿胸膛，大叫一聲，撞死於馬下。後人有詩贊孔明曰：兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。

網友笑回：「難怪鄭運鵬（中国月月鸟）要廢考國文，太難懂啦！」、「那麼誰是現代版的老奸臣呢」、「王朗被這樣罵還知道生氣，被氣到摔死。看看這次遭罵的人怎麼回應的？無恥之恥，無恥矣」、「所以後面四句才是重點」、「前面四句已經很給面子了」。