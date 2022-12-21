俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪1、2號管線，9月26日陸續發生不明原因爆炸，出現四個地方漏氣，至今快三個月，仍未抓到幕後兇手。沒想到，又一條俄歐之間的重要輸氣管線，在維修過程中發生爆炸，造成三人死亡，一人受傷。此次爆炸的管線，屬於烏克蘭境內管線的一部分。

界面新聞報導，位在俄羅斯聯邦楚瓦什共和國境內的Urengoy-Pomary-Uzhhorod管線，始於西伯利亞西部，途徑俄羅斯烏連戈伊、波馬雷，至烏克蘭境內的烏日霍羅德（Urengoy-Pomary-Uzhhorod），是俄羅斯向歐洲輸送天然氣的重要通道。

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）隨即發表聲明，指稱天然氣運輸量沒有受到爆炸的影響。爆炸消息傳出後，荷蘭TTF交易中心的天然氣期貨價上漲，但隨後回落。

俄羅斯之前透過四條管線向歐洲輸送天然氣，包括北溪一號、亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）管線、烏克蘭境內的管線以及土耳其管線。此次爆炸的管線，屬於烏克蘭境內管線的一部分。

報導指出，目前僅有烏克蘭管線和土耳其管線仍在輸氣。今年4月27日，波蘭因拒絕使用盧布支付天然氣，俄氣全面暫停了亞馬爾管線供氣。

俄羅斯今年多次減少北溪一號的輸氣量，原因是設備故障等問題，從9月初開始，北溪一號進入無限期斷氣停運狀態。而北溪二號於2021年9月興建好後，受到政治因素干擾，至今仍未啟用。