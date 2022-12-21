《紳探追緝令》中的天才小狗和朱智勛有許多有趣的互動。（車庫娛樂提供）

韓國犯罪動作片《紳探追緝令》由《與神同行》朱智勛、《特務搞飛機》朴星雄、《魔幻之音》崔聖恩主演，集結《勝利號》攝影導演、《我只是個計程車司機》《南山的部長們》《魔鬼對決》美術導演、《哭聲》《神偷大劫案》音樂導演，一同打造出刺激絕倫的追凶巨作，預告中就能感受到刺激感十足的故事展開，電影中每個角色的對立關係產生了爆發性的緊張感，痛快的劇情展開更將令觀眾大呼過癮。

該片原本由韓韶禧擔任女主角，但後來她因健康因素忍痛辭演，因此女主角換成有「怪物新人」之稱的崔聖恩演出。今年26歲的崔聖恩以《青春催落去》、《怪物》、《魔幻之音》等作嶄露頭角，去年更以電影《未來的十個月》榮獲第30屆釜日電影獎女子新人演技獎，朴星雄也大讚崔聖恩的表現，「片中有一場崔聖恩對我大吼的戲，當時我不自覺地感到畏縮。一起對戲時，完全感受不到她的緊張，她的演技令人十分驚豔！和我對戲時竟還能展現充滿氣魄的演技！」

朱智勛這次飾演一名徵信社老闆，為了要洗刷綁架案嫌犯的罪嫌，假扮成檢察官追查真相。該片是他暌違4年正式回歸大銀幕之作，「本作屬於犯罪娛樂電影，但故事情節十分明確、淺顯易懂。導演還附註劇本中每個場面的音樂，雖然並沒有實際用在電影裡，但因此能讓我知道在那段場面中是哪種情緒，更容易理解故事，非常有趣。」金敬元導演則透露找朱智勛來飾演「池賢洙」的原因，「『池賢洙』這個角色在混亂的狀況下仍從容不迫且保持幽默，我第一個想到的演員就是朱智勛，想請他詮釋這個人物。實際上朱智勛原本就是名很沉著鎮定的人，因此他很自然地扮演了這個角色。」

另外，《紳探追緝令》的一大看點即為在預告中也十分吸睛的天才小狗，牠在電影中和朱智勛有許多有趣的互動。對於這次和小狗對戲的感想，朱智勛說：「牠是韓國獨一無二的天才小狗！託這隻小狗的福，讓拍攝得以提早結束。通常和小狗拍攝的戲都要耗費不少時間，但牠真的太聰明了！當牠走在我前面時，如果對牠說『走快點』、『慢慢走』的話，牠竟然都聽得懂還會照做，我到現在仍難以置信，但真的是因為牠才能提早回家！」

朴星雄則飾演檢察官出身的大型律師事務所代表，是名只要有錢可拿就能讓客戶恢復權力和名譽的囂張人物，「起初收到劇本時婉拒參演本作，因為我太常詮釋惡角了，但和朱智勛一起去客串電影《獵首密令》時，他在拍攝現場說希望能和我一起合作《紳探追緝令》，後來我就被他說服了，決定參演本作！」並稱這次會展現出與過去所飾演的惡角不同的面貌，「過去我所飾演的反派或惡角的形象較單一。但這次飾演的『權道勳』一角，表面上是律師事務所的代表，對自己的下屬也很有禮貌，但私下卻是壞事做盡的反派。」

而為了表現出高雅反派的模樣，朴星雄也費盡苦心，尤其是服裝的部分，和導演開會討論後，他的提議還被採納了，他滿意地說：「一開始導演他們覺得，這樣會不會有點像好萊塢演員們的風格，但在我試裝後他們覺得很滿意，覺得自己的提議很好。」朴星雄還表示和超級好友朱智勛常以特別參演的方式合作，《紳探追緝令》是他們首度正式合作的作品，直呼「對戲時真的很有趣，朱智勛的真實個性就跟劇中的角色一模一樣！」讓朱智勛聽了也忍不住大笑。《紳探追緝令》將於2023年1月6日（五）在台上映。